La pareja de Claudia Villafañe contó por qué no quiere conocer a Dalma y Gianinna Maradona

Y agregó: “Siempre estuve muy bien, a pesar de lo que se dice” , en referencia a las versiones que periódicamente sugieren crisis entre ambos. Su postura sobre el futuro del vínculo es clara y firme: “Yo tengo claro desde hace tiempo que no quiero tener hijos ni casarme. Aprendí a vivir solo desde los 18 años, lo disfruto mucho , y no lo veo en el horizonte. Convivencia tampoco. Tengo muy claro que las relaciones se sostienen en el tiempo muchas veces porque cada uno tiene su espacio. Estamos juntos y muy bien”.

Su vínculo con Gianinna y Dalma Maradona

En medio de un contexto atravesado por el juicio en curso por la muerte de Diego Maradona, Taiana también se refirió a su vínculo con Dalma y Gianinna Maradona, las hijas de su pareja. “Con Dalma y con Gianinna no tengo trato por decisión propia”, reconoció sin rodeos. Aunque evitó entrar en detalles, dejó en claro que su actitud responde a una determinación personal tomada hace tiempo. “En todos estos temas yo nunca me metí ni me meteré. Porque no, por respeto a la familia, sí que pongo el hombro y apoyo. Hago contención”.