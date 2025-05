Todo va a cambiar: Santiago del Moro adelantó qué va a pasar con Gran Hermano tras su final

En la fase final de Gran Hermano 2024, Santiago del Moro recurrió a sus redes sociales para confirmar cuáles serán sus próximos pasos profesionales. El conductor del reality de Telefe aclaró que no formará parte de MasterChef y explicó que continuará con sus dos proyectos actuales.

Los cambios en Gran Hermano

Horas después de que Gabriela Gianatassio fuera eliminada del certamen, donde dejó en carrera a los diez últimos participantes, Del Moro también comunicó una modificación clave en la dinámica del programa. A través de Instagram, informó que el liderazgo semanal ya no permitirá al jugador beneficiado subir o bajar a otros participantes en la gala de los jueves, decisión que hasta ahora alteraba el rumbo del juego. “#GranHermano ¡Desde hoy, según lo que me comunican, quien gane el liderazgo no tendrá más la oportunidad de subir y bajar jugadores el día jueves!”, explicó.