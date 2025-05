Caso Diego Maradona: "Le costaba enfrentar su adicción al alcohol", declaró su acompañante terapéutico

"Nunca le dije a Diego que era acompañante terapéutico porque sino me echaba. Era muy refractario al tratamiento por su adicción al alcohol", explicó el profesional ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach sobre el síndrome de abstinencia que padecía Maradona.

En este sentido, destacó que "estuvo tres días con el paciente" luego de su externación de la Clínica Olivos -donde fue operado por el hematoma subdural- entre el 11 y el 13 de noviembre de 2020, mientras que remarcó que durante ese tiempo " no hubo bebidas alcohólicas ni drogas" .

Paciente difícil: “se sentía bien” y luego “su estado caía”

Con respecto a la vivienda del barrio cerrado San Andrés, en la localidad bonaerense de Benavídez, Baccini refirió que era un lugar "normal", pero que el baño se encontraba lejos dado que estaba en la planta baja.

El acompañante terapéutico consideró que el ex jugador de Boca "se sentía bien" cuando compartió con él hasta que una persona -no recordó quien- le ordenó que no vaya al domicilio del country: "Jugaba al básquet con Benjamín y Dieguito Fernando. Lo noté contento cuando lo visitaban los hijos, pero después su estado de ánimo caía".

Sin embargo, lo describió como un paciente "difícil" al igual que otros testigos. Por su parte, explicó que "el entorno le manejaba el teléfono de forma discrecional": "Maximiliano Pomargo y Jonathan Maradona hacían eso".