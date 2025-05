Una argentina denunció que su pareja la tuvo secuestrada dos años en México: pide ayuda para regresar

Secuestrada por un hombre poderoso de México

Según su relato, conoció a Zubirán en julio de 2023 en un restaurante y la relación rápidamente se volvió violenta. "Me vigilaba todo el tiempo, me controlaba, me golpeaba y me obligó a tatuarme su nombre en tres partes del cuerpo", contó Priscila en el video, leyendo un texto que escribió.