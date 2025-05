Declaró Gianinna Maradona: acusó a los imputados de la polémica internación y aseguró que "quiso morir"

Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que la Gianinna sostuvo que a Diego "lo vio muy mal" luego de ser intervenido quirúrgicamente por el hematoma subdural. "Hablé con Luque y le dije que veía a mi papá muy perdido, que no estaba feliz y que además no podía caminar. Lo notaba mejor, pero yo lo veía cada vez peor. Estaba dormido, lento y no podía entender la realidad" .

Gianinna acusó a Leopoldo Luque, ex médico personal de Diego Maradona, de desconocer el tratamiento que llevaba su padre. “Le preguntaba y no sabía responderme con certeza” , adujo la hija del astro. Incluso, cuestionó la forma en la que se manejaban los allegados al exjugador y reveló varias polémicas.

"A mi papá le cambiaban los números muy seguido. Un día me dijo que me había llamado porque quería ver a Benja y yo le dije no me llamaste. Y agarré su celular y me fijé y resulta que mi contacto tenía otro número, no era el mío".

"A veces cuando mandaba un audio se escuchaba que le decían ‘dale habla’ y ahí arrancaba. Claro, él decía que quería hablar conmigo y alguien le ponía el celular".

Su salud mental tras la muerte de Diego: “Me quería morir”

Gianinna aprovechó el momento y declaró sobre su salud mental, la cual se vio muy afectada tras la muerte de su padre. Mucho tiempo le hablaba a mi papá y le decía que me iba. A morir con él, me quería ir con él. Me quería morir, no tenía más ganas de nada. Era muy difícil", detalló la joven.

Gianinna y Diego Maradona. Gianinna y Diego Maradona. Gentileza

Y agregó: "Todo lo que había pasado y lo que pasó desde que no estaba fue muy difícil. Tuve ayuda psicológica para poder levantarme, para poder criar a mi hijo que, la verdad, lo hago sola. Tuve que necesitar ayuda para volver a reírme sin pensar que él no podía estar disfrutando de sus nietos".

"Como lo dejaron solo y como lo manipularon, no me lo puedo sacar de la cabeza. Nadie se merece como lo dejaron solo, pero mi papá menos que nadie. Le pido perdón a mi hijo, a mi hermana y a mi mamá por cómo me sentí", concluyó.