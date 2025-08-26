26 de agosto de 2025 - 13:12

¿Romance en puerta?: Juanita Tinelli se fotografió y un detalle mostró que tendría nueva pareja

La hija de Marcelo Tinelli fue viral por la presencial de un nuevo acompañante en su vida, que reaviva los rumores de un romance.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Lejos de sus recientes reflexiones emotivas, que despertaron preocupación hace unos meses, la hija del famoso conductor Marcelo Tinelli ha sido objeto de especulación desde que una fotografía suya, acompañada de un misterioso hombre, comenzó a circular.

Juanita Tinelli
La imagen que más llama la atención muestra a Juanita relajándose, luciendo una elegante bikini negra, en un ambiente que rápidamente detonó comentarios sobre una posible escapada romántica a lo que parece ser un destino cálido. Detalles como el aire desordenado del lugar, marcado por valijas y prendas dispersas, contribuyeron a sembrar más dudas y animar inferencias.

Juanita Tinelli
Juanita Tinelli no ha hablado sobre si tiene nuevo novio

A pesar del alboroto mediático, Juanita Tinelli ha mantenido silencio en torno al tema, limitándose a acompañar la imagen con una simple pero sugerente frase: 'Qué goce'. Ese escueto comentario se ha convertido en el combustible para toda suerte de teorías entre sus seguidores, que rápidamente inundaron la publicación con comentarios alentando a conocer más sobre este misterio.

En medio de esta vorágine de conjeturas y preguntas sin respuesta, Juanita parece estar transitando un momento más feliz y sereno al compararse con sus recientes momentos de angustia y vulnerabilidad en redes. No obstante, el misterio sobre quién podría ser su nueva compañía mantiene firme la atención del público en los pasos de la joven influencer.

