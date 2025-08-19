En 2 horas, la nueva película de Netflix muestra cómo un estudiante termina en el mundo del crimen

La película sueca que es furor en Netflix narra la transformación de un joven que, con un futuro brillante por delante, se ve arrastrado por las circunstancias hacia el delito. Lo que comienza como una vida llena de expectativas académicas, se convierte en un serie de malas decisiones, presión del entorno y un reflejo a la falta de oportunidades.

Dirigida por Mikael Marcimain, la película sueca sigue a Simon, quien llega a la universidad lleno de expectativas y listo para que su vida realmente comience, pero rápidamente se decepciona con la facultad de derecho.

Durante una violenta marcha de protesta, conoce a la joven anarquista Max y se enamora. La joven le presenta una nueva realidad y la vida del joven toma un giro inesperado: unirse a un grupo de bandidos que parecen ofrecerle la adrenalina y el sentido que siente haber perdido.

Ella lo deslumbra con un mundo de excesos, mentiras y enormes riesgos , y cuando él se da cuenta del daño causado, ya es demasiado tarde para escapar.

Tres películas suecas para ver en Netflix

1. Cangrejo negro (2022)

Un thriller de acción y suspenso protagonizado por Noomi Rapace. Narra la historia de una patinadora de velocidad convertida en soldado que debe atravesar un helado paisaje en una misión peligrosa. Esta película fue estrenada exclusivamente en Netflix el 18 de marzo de 2022.

Embed - Cangrejo Negro (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

2. Punto rojo (2021)

Considerada la primera película sueca original de Netflix, este thriller dramático sigue a una pareja que viaja al norte de Suecia para reconectar, pero termina viviendo una pesadilla cuando su escapada romántica se vuelve mortal.

Embed - Red Dot | Official Trailer | Netflix

3. The Conference (2023)

Un escalofriante slasher ambientado en una conferencia corporativa que se transforma en una situación terrorífica. Dirigida por Patrik Eklund y basada en la novela de Mats Strandberg, fue lanzada en Netflix el 13 de octubre de 2023.