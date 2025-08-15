Estafó a Netflix por una serie que nunca hizo y ahora vive en la ruina: la historia de Carl Rinsch

Carl Erik Rinsch es conocido por ser el director de la película 47 Ronin (La Leyenda del Samurái). Más allá de la popularidad del film, protagonizado por Keanu Reeves, se pasó del presupuesto: costó 175 millones de dólares que no recuperó con la taquilla.

Luego de este traspié del 2013, el actor apoyó al director y hasta se involucró en su siguiente proyecto. Se trata de una serie de ciencia ficción llamada White Horse .

Este nuevo proyecto comenzó a finales de la década, cuando todas las plataformas de streaming estaban sedientas de contenido para su catálogo. White Horse, con el protagonismo asegurado de Reeves, era un proyecto lo bastante atractivo con pujas por parte de Netflix , Amazon Prime Video y HBO .

Netflix se impuso y la serie se rebautizó como Conquest . Seis años después esta serie no existe, y Netflix y Rinsch se tendrán que ver las caras en los tribunales.

Sin embargo, el director no tiene dinero ni para viajar a Nueva York -donde tiene lugar el juicio-, según reportó Deadline. Según trascendió, Rinsch le sacó varios millones de dólares a la plataforma de streaming, sin que Conquest haya llegado a rodar escena alguna.

“Carl Rinsch les ha robado presuntamente más de 11 millones de dólares a una importante plataforma de streaming para financiar compras lujosas e inversiones personales en lugar de completar una serie de televisión que había prometido”, detallaron desde el FBI.

Las autoridades impulsaron una investigación que llegó a culminar en el arresto de Rinsch hace unos meses.

White Horse y un director capaz de "predecir los rayos"

La preproducción de la serie dio inicio en 2019, con Rinsch recibiendo originalmente 61 millones de dólares por parte de Netflix. Meses después, sin que se hubiera llegado a rodar ninguna escena (y con Reeves aún involucrado), Rinsch pidió 11 millones más... y Netflix se los dio.

En aquel momento, el mundo ya estaba inmerso en la crisis del coronavirus y algunos ejecutivos de Netflix estaban abiertamente alarmados por la conducta errática de Rinsch. De esta época datan correos donde el director aseguraba “haber descubierto el mecanismo secreto de transmisión del COVID-19”. Además aseguró que era capaz de “predecir los rayos”.

Mientras tanto, Rinsch se estaba gastando el dinero de Netflix: en lugar de la preproducción de Conquest, Rinsch había invertido en criptomonedas y había hecho llamativas adquisiciones como ropa de diseño, colchones de alta gama y cinco Rolls Royce.

Carl Erik Rinsch, de 47 años, está acusado de fraude "Conquest", la costosa serie de Netflix que nunca verás. The New York Times

Incluso utilizó parte de esta suma en conseguir representación legal para el proceso de divorcio con su mujer, a quien llegó a acusar públicamente de conspirar para asesinarlo. Lo curioso es que Gabriela Rosés, su exesposa, había ideado originalmente junto a él el argumento de Conquest.

En marzo de 2021, Netflix cortó el grifo y canceló el desarrollo de Conquest. Como contrapartida, Rinsch procedió a demandar a la compañía por “incumplimiento de contrato” y utilizó parte del dinero que aún le quedaba para pagar a sus abogados, exigiendo 14 millones de dólares de compensación por la serie cancelada.

El litigio comenzó oficialmente, descubriéndose que en todo este tiempo Rinsch se había gastado la integridad de los 72 millones de dólares de la plataforma de streaming. Aunque Netflix ya ganó una indemnización de 12 millones, Rinsch aún no ha pagado. El director, visiblemente trastornado, insiste en su inocencia, pero fue arrestado el pasado marzo por la Policía de Los Ángeles.

Carl Erik Rinsch en la actualidad

Ahora, Rinsch está acusado por el delito de fraude electrónico (20 años de prisión), blanqueo de capitales (otros 20 años) y cinco cargos por participar en actividades ilegales (10 años).

En ese marco, un tribunal de Nueva York procedió a organizar un juicio al que asistirían de testigos el propio Keanu Reeves, acompañado de Ted Sarandos y Greg Peters representando a Netflix, y Cindy Holland: exejecutiva de la compañía que compró originalmente el proyecto y ahora mismo es responsable de streaming en Paramount.

Carl Rinsch dirigió en 2013 La leyenda del samurái (47 Ronin) Carl Rinsch dirigió en 2013 La leyenda del samurái (47 Ronin). JoBlo

Cabe mencionar que Rinsch está completamente arruinado. Sus abogados afirman que no puede permitirse viajar siquiera de Los Ángeles a Nueva York para una audiencia previa al juicio este 19 de agosto (luego de que el juicio como tal se haya retrasado del 8 de septiembre al 2 de diciembre).

Al respecto, el juez Jed Rakoff ordenó al Servicio de Marshals de EE.UU. que cubran los gastos del viaje. “Por la presente se ordena que se disponga lo necesario para que el señor Rinsch llegue a Nueva York en la tarde del 18 de agosto de 2025”, dicta el mandato oficial. Una vez Rinsch sea escoltado al tribunal de Nueva York, empezaría por fin un proceso judicial al término del cual el director podría pasarse el resto de su vida entre rejas.