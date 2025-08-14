El difícil momento de Marley con sus hijos en medio de las grabaciones de "Por el mundo"

El conductor tuvo una complicación en medio de sus viajes para grabar el programa de Telefe y lo comunicó en sus redes.

Marley volvió a Telefe con una nueva temporada de “ Por el Mundo ”, que comenzó el domingo 3 de agosto con un episodio desde Turquía junto a Susana Giménez. Esta edición promete un recorrido por destinos como China, Vietnam, Tailandia, India, Corea y Japón, por lo que estará un lejos de su casa y de sus hijos por largo tiempo.

En medio de las grabaciones, el conductor compartió en sus redes un momento personal difícil: la despedida de Mirko y Milenka, quienes regresaron a Buenos Aires para quedarse al cuidado de su familia mientras él cumple con sus compromisos laborales.

“Y un día @mirko_ok se volvía para regresar a la escuela y junto a su hermanita van a estar unas semanas con mi familia. Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, los cumples y todo lo que es parte de su vida”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Los niños acompañaron a Marleyen el primer tramo de los viajes e incluso aparecieron en cámara en los primeros programas emitidos por Telefe. Sin embargo, Mirko debe retomar las clases y actividades, lo que lo obliga a separarse de su padre hasta que termine la temporada.

El conductor reconoció que la situación no es sencilla, pero confía en que el reencuentro será especial. “Muy difícil separarse pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo!”, expresó junto a un video donde se lo ve abrazando a su hijo antes de que suba a un colectivo para continuar con su itinerario.