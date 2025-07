Marley vuelve a la televisión con "Por el mundo": el primer programa será con Susana en Turquía

Sobre la elección de Turquía para el arranque, Marley bromeó: “¡Es un país polémico ahora, que nos da mucho de qué hablar! (risas). Es la cuarta vez que estoy acá en Turquía. Me gusta mucho y Susana siempre me dijo que algún día quería viajar con nosotros a este destino. Es un clásico viajar con ella: hemos ido a la India, a China, Miami, nos hemos encontrado en todos los mundiales. Siempre nos divertimos, la pasamos bien y es una especie de cábala. La mayoría de los invitados van a ser nuevos. Hay muchos debutantes”.

Viajar en familia

Esta temporada tiene un condimento especial: los dos hijos del conductor se suman por primera vez al equipo. La logística, claro, cambia. Con una agenda apretada, el conductor diseñó el itinerario para no alterar demasiado la rutina de sus hijos.

“Mirko tiene tres semanas de vacaciones de invierno en la escuela de él, entonces no está perdiendo tanto, faltará una semana y media o dos. Igual, lo hablé con la escuela y como él tiene sobresaliente me dijeron que no era problema. Le va súper bien, tanto en alemán como en castellano. ¡Ya sabe restar, sumar, multiplicar y está adelantado! Igual va a volver porque él tiene un montón de actividades que no las quiere interrumpir, como taekwondo. No le quiero cambiar tanto la vida, así que lo armamos de tal manera que vamos a compartir hasta una parte de China y después ellos vuelven y yo sigo un mes más grabando capítulos que van a seguir saliendo al aire hasta fin de año. Va a ser difícil porque me voy a separar un ratito de ellos, pero bueno, estaremos todos los días hablando vía chat. Van a estar con mi familia esos días", dijo.

image

En medio del rodaje, Marley se sorprende con los recuerdos que le devuelven estos nuevos viajes. “Hoy Mirko le compró unos auriculares a Milenka y se los puso. Le saqué una foto y le dije: ‘¿Sabés que esa misma foto la hice con vos en otro viaje?’ Busqué la foto, se la mostré. Fue muy lindo. Se van repitiendo momentos.”

Sobre cómo es volar con dos niños pequeños, el conductor no escatima en elogios: “La verdad que los chicos no lloran nunca. Milenka se pone encima de mi pecho, toma una mamadera, sonríe un rato, se queda dormida y ni se la escucha en el avión ¡Se porta muy bien! El otro día le dije a Mirko: “¿Viste qué bien que se portó tu hermana? Hay un solo niño que yo conocí que se portaba exactamente igual de bien ¡Vos!”, y él se quedó sorprendido y me preguntó: ”¿De verdad ?” ¡Y es la verdad porque él también estuvo dando vueltas por el mundo! Cuando tenía 6 meses fuimos por todo Asia, Europa, Oceanía, Estados Unidos. Fue un placer como bebé. No pensé que iba a tener la suerte de que otra vez me tocara tener un hijo, una hija en este caso, tan buena y tan fácil de llevar, más en viajes tan largos, o sea, son los dos un placer. La verdad que nunca tuve dramas. Yo me hice la idea de que la segunda iba a ser complicadísima y no, es una divina también".

image

La televisión y "La Voz"

Pero no todo es ternura. Marley también se tomó un momento para reflexionar sobre la actualidad de la televisión argentina. “Obviamente que quizás hay momentos donde hay mayor inversión y otros en los que hay menos. Hay momentos en los que se cuidan a la hora de apostar más o menos dinero en un programa. Cada canal tiene su propia historia. En el caso de Telefe, que está en un proceso de venta, hay que esperar a ver qué es lo que va a suceder, quiénes van a ser los nuevos dueños y ver qué proyectos se arman a partir de ahí. En este momento la pantalla de Telefe tiene 'La Voz', ahora va a tener 'Por el mundo'. Tiene 'Pasapalabra', tiene bastante programación. Entiendo que todos los canales no pueden hacer lo mismo, pero yo creo que el año que viene va a estar todo más florecido en la televisión", sostuvo.

Pese a las críticas y las comparaciones, no esquivó hablar sobre su ausencia en "La Voz Argentina", ahora conducida por Nico Occhiato. “Lo veo bien. Uno no puede basarse en lo que diga la gente, en las críticas o ese tipo de cosas porque creo que si yo hubiera vuelto a hacer 'La Voz' estarían diciendo: 'Ay volvió Marley otra vez ¿Siempre Marley?' Ahora no estoy y dicen: '¿Por qué no está Marley?'".

Pero también abrió el corazón y confesó que extraña el certamen: "Siempre me encantó como formato, pero la realidad es que yo iba a hacer 'Survivor' y no daba hacer los dos programas al mismo tiempo. No me pareció mal Nico, lo que pasa es que lo comparan todo el tiempo conmigo y tampoco es fácil cuando agarrás un programa que ya hizo otra persona".