13 de agosto de 2025 - 16:21

Confirmado: Netflix hará una serie de Moria Casán y ya adelantó quiénes serán dos de las actrices

La noticia de que la serie de Moria Casán ya está en producción sorprendió a todos. Ya hay dos actrices confirmadas.

image
Por Andrés Aguilera

Si Menem, Coppola y Maradona ya tuvieron su retrato, era cuestión de tiempo para que la cámara apuntara hacia el huracán más voluptuoso de la cultura pop nacional: Moria Casán.

La plataforma que se colgó de ese magnetismo fue Netflix, que prepara un retrato dividido en tres actos de la vida de La One, y ya soltó dos bombas para el casting: Cecilia Roth y Griselda Siciliani se pondrán los tacos de la diva.

Qué se sabe de la serie

La confirmación no llegó con un comunicado de prensa frío, sino en vivo, durante el streaming Ángel Responde (Bondi Live). Allí, Roth disparó sin rodeos: “Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”. Ella será la Moria del presente: lengua afilada, reinvención constante y cero filtro. También reveló que Siciliani tomará la posta en la etapa intermedia, mientras que la versión joven iba a ser de Lali Espósito… hasta que la agenda de giras y "La Voz Argentina" le bajaron el pulgar.

image

Moria, por supuesto, no se quedó callada. En X celebró: “Bravo Roth, y en un capítulo muy fuerte”. Y en Instagram, fiel a su estilo, publicó un cartel de Netflix con una dedicatoria que quedará para la antología: “Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One ”.

El proyecto —producido por About Entertainment, responsables de "Cromañón" y "El Presidente"— se cocina bajo hermetismo total. “Será una serie ficción y Moria está mega mega feliz con este proyecto”, tiró su manager, Maxi Cardaci, sin soltar más pistas. Mientras tanto, en redes ya circulan recuerdos de frases históricas (“el decorado se calla”, “Silvina Escupidero”) y teorías sobre quién interpretará la primera etapa de la diva.

