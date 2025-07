No se puede creer: Moria Casán confesó cuánto cobra de jubilación

Consultada sobre la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner , Moria evitó pronunciarse: “No me interesa. Todo esto es una distopía”, dijo. Recordó una anécdota personal de la hiperinflación para ilustrar su adaptación al caos económico argentino, pero evitó alinearse con ningún actor político. “Vivo en este país, me adapto”, sintetizó.

La actriz también respondió en un móvil televisivo cuando le preguntaron si visitaría a Cristina Kirchner si va presa: “No, no, no. Yo no hablo de política”, contestó sin dudar. Pero cuando le repreguntaron si cree que Milei será reelecto, respondió afirmativamente: “Sí, me parece que sí”. Esa declaración, breve pero tajante, fue la que más ruido generó, tanto en redes sociales como en medios tradicionales.