Moria Casán vaticinó el futuro del gobierno de Milei: "Siete años más"

Las declaraciones de Moria Casán

Durante su aparición en un evento para celebrar la diversidad, Moria Casán respondió a preguntas de la prensa que rápidamente derivaron en temas políticos. Consultada sobre una hipotética visita a Cristina Kirchner en prisión, respondió con un rechazo rotundo: “No, no, no. Yo no hablo de política, no hablo del presidente, no hablo de nada”.