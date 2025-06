Presa, Cristina Kirchner mandó un audio a los bancarios: dijo que hay "señales" de que Milei "se cae"

“Esta es la verdad: [el ministro] quería acceso a los mercados financieros para seguir endeudando. Así que vaya un pollo entre tantas gallinas , bienvenido el hecho de que no puedan seguir agravando la situación de endeudamiento estructural en la que nos han metido primero [Mauricio] Macri y ahora Milei. Y las dos veces, por supuesto, el inefable Toto Caputo", lanzó.

La exmandataria agradeció el respaldo recibido durante la movilización del 18 de junio pasado en la Plaza de Mayo y reiteró sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo: “El 'Toto' no consiguió la calificación para seguir endeudando al país. Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”.

“Más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para viajar o comprarse un autito. Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes”, sostuvo Cristina Kirchner, alojada en su residencia del barrio porteño de Constitución donde cumple una prisión domiciliaria a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

CFK aseguró que hay "señales" de que el actual modelo económico “se cae a pedazos” y denunció que fue desplazada de la vida institucional: “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a presidente arrasando con derechos y soberanía haya resultado en vano”.