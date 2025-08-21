El padre de Lamine Yamal sobre el supuesto romance de su hijo con Nicki Nicole: "No sé ni qué cara tiene"

Unas fotos en Mónaco y en el aeropuerto desataron los rumores de romance entre el futbolista de 18 años Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole, de 24 . Ante la viralización de las imágenes, el padre del jugador respondió de forma contundente, asegurando que no conoce a la artista.
En los últimos días, el futbolista estrella del Barcelona, y la reconocida cantante argentina, quedaron en el centro de la escena por un supuesto romance. Ambos fueron vistos juntos en Mónaco y luego arribando juntos al sector de vuelos privados del aeropuerto de El Prat, en Barcelona.
La respuesta del padre de Lamine Yamal
Ante la insistencia de la prensa, Mounir Nasraoui, el padre del futbolista de 18 años, se mostró muy tajante y aseguró no saber nada del tema. "Pero es que no sé ni qué cara tiene, no te puedo decir si está saliendo con Yamal… no lo sé. No me meto en esas facetas", declaró.
El padre del deportista dejó en claro su postura de no interferir en la vida privada de su hijo, calificando el asunto como "tonterías" y "cosas de niños". "Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", comentó. Además, explicó que en sus tradiciones familiares, "tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres", y que su hijo no le contaría sobre una novia, ya que son "cosas privadas suyas".
Al ser repreguntado por Nicki Nicole, quien es una artista conocida en España, Mounir Nasraoui reiteró su falta de conocimiento. "Es qué me han puesto entre la espada y la pared. No me va este rollo, tío. No me va, de verdad. No me gusta el Bizarrap este, ni ocho cuartos... No me interesa la música de España, yo escucho música estadounidense".
Comentarios de los fans del jugador
Mientras tanto, en el Instagram oficial de la artista argentina, los seguidores del futbolista se hicieron presentes comentando sus publicaciones con imágenes de el y comentarios del estilo de : "Cuida bien a nuestro muchacho" e incluso una cuenta de fans del Barcelona le pidió a la cantante: “Por favor trata bien a Lamine Yamal, no le rompas el corazón y en tal caso que sea al revés para que hagas música”.