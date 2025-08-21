El padre de Lamine Yamal sobre el supuesto romance de su hijo con Nicki Nicole: "No sé ni qué cara tiene"

Unas fotos del jugador y la cantante desataron los rumores de romance. Ante la viralización, su padre fue tajante: “No me meto en esas cosas”.

Lamine Yamal y Nicki Nicole: el padre del futbolista se refirió a las especulaciones sobre un romance y aseguró no conocerla.

Unas fotos en Mónaco y en el aeropuerto desataron los rumores de romance entre el futbolista de 18 años Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole, de 24 . Ante la viralización de las imágenes, el padre del jugador respondió de forma contundente, asegurando que no conoce a la artista.

En los últimos días, el futbolista estrella del Barcelona, y la reconocida cantante argentina, quedaron en el centro de la escena por un supuesto romance. Ambos fueron vistos juntos en Mónaco y luego arribando juntos al sector de vuelos privados del aeropuerto de El Prat, en Barcelona.

La respuesta del padre de Lamine Yamal Ante la insistencia de la prensa, Mounir Nasraoui, el padre del futbolista de 18 años, se mostró muy tajante y aseguró no saber nada del tema. "Pero es que no sé ni qué cara tiene, no te puedo decir si está saliendo con Yamal… no lo sé. No me meto en esas facetas", declaró.

El padre del deportista dejó en claro su postura de no interferir en la vida privada de su hijo, calificando el asunto como "tonterías" y "cosas de niños". "Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", comentó. Además, explicó que en sus tradiciones familiares, "tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres", y que su hijo no le contaría sobre una novia, ya que son "cosas privadas suyas".

Embed Le han preguntado al padre de Lamine Yamal por su relación con Nicki Nicole y nos ha dado 32 segundos memorables.



“¿Qué es Bizarrap? ¿Qué es eso? Yo solo escucho música de EEUU”



“¿Ves este delfín? Es por Young Dolph, un rapero que ha fallecido”



Joseando duro



Vía @europapress pic.twitter.com/sQyumKaEdm — Daniel Caballero (@danicaballerou) August 21, 2025 Al ser repreguntado por Nicki Nicole, quien es una artista conocida en España, Mounir Nasraoui reiteró su falta de conocimiento. "Es qué me han puesto entre la espada y la pared. No me va este rollo, tío. No me va, de verdad. No me gusta el Bizarrap este, ni ocho cuartos... No me interesa la música de España, yo escucho música estadounidense".