Una influencer se fractura la columna al intentar el peligroso reto "Stiletto Challenge" de Nicki Minaj

El reto viral, que consiste en equilibrarse con tacones sobre superficies inestables, vuelve a generar críticas por los riesgos que implica para quienes lo imitan.

Un reto viral que nació hace más de una década ha vuelto con fuerza a las redes sociales, generando furor, miles de visualizaciones… y también víctimas. El “Stiletto Challenge”, inspirado en una escena del videoclip High School (2013) de Nicki Minaj, consiste en posar con una pierna sobre la otra, equilibrándose sobre tacones altos.

En su versión 2025, el desafío se ha vuelto más extremo: no solo se replica la postura original, sino que se hace sobre superficies inusuales e inestables como libros, ollas, mancuernas o incluso señales de tráfico. Algunos de estos intentos han sido compartidos por la propia Nicki Minaj en sus redes, amplificando su alcance.

Embed Un accidente con final doloroso La última víctima del reto es la influencer rusa Mariana Barutkina, quien sufrió una fractura vertebral al intentar la pose apenas ocho semanas después de dar a luz. El incidente ocurrió en la cocina de su casa, mientras preparaba contenido para su nuevo blog.

Para recrear la imagen de Minaj, Mariana improvisó una base con un bote de leche para bebés colocado sobre una olla boca abajo, encima de la encimera. Vestida con tacones de aguja, recibió ayuda para estabilizarse, pero al soltar la mano de quien la asistía, la estructura se derrumbó. Mariana perdió el equilibrio y cayó de espaldas, provocándose una fractura por compresión y flexión en la vértebra T9.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por | | (@mariana_vasiuc) Tres meses de recuperación La lesión, común en caídas de este tipo, obliga a Mariana a llevar un corsé ortopédico durante al menos tres meses, justo en pleno proceso de recuperación posparto. En una publicación en redes, escribió: “¿Ironía? ¿Karma? ¿O simplemente es que la vida siempre está poniendo a prueba nuestra fuerza en el momento más inesperado?”.