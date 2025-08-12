12 de agosto de 2025 - 19:10

Una influencer se fractura la columna al intentar el peligroso reto "Stiletto Challenge" de Nicki Minaj

El reto viral, que consiste en equilibrarse con tacones sobre superficies inestables, vuelve a generar críticas por los riesgos que implica para quienes lo imitan.

Una influencer sufrió una grave fractura al intentar el peligroso Stiletto Challenge de Nicki Minaj

Una influencer sufrió una grave fractura al intentar el peligroso "Stiletto Challenge" de Nicki Minaj

Foto:

Captura video
Por Redacción

Un reto viral que nació hace más de una década ha vuelto con fuerza a las redes sociales, generando furor, miles de visualizaciones… y también víctimas. El “Stiletto Challenge”, inspirado en una escena del videoclip High School (2013) de Nicki Minaj, consiste en posar con una pierna sobre la otra, equilibrándose sobre tacones altos.

Leé además

El padre Dany, el cura influencer, pidió que quiten los autos chocados del costado de la iglesia

"Decadencia": el pedido del cura influencer para quitar los autos chocados del costado de una iglesia

Por Enrique Pfaab
La joven influencer fue relacionada con el magnicido sufrido por Cristina Fernández de Kirchner.

Daniela Batlle Casas, la influencer vinculada al atentado contra Cristina Kirchner,ganó los 8 escalones

Por Agustín Zamora

En su versión 2025, el desafío se ha vuelto más extremo: no solo se replica la postura original, sino que se hace sobre superficies inusuales e inestables como libros, ollas, mancuernas o incluso señales de tráfico. Algunos de estos intentos han sido compartidos por la propia Nicki Minaj en sus redes, amplificando su alcance.

Embed

Un accidente con final doloroso

La última víctima del reto es la influencer rusa Mariana Barutkina, quien sufrió una fractura vertebral al intentar la pose apenas ocho semanas después de dar a luz. El incidente ocurrió en la cocina de su casa, mientras preparaba contenido para su nuevo blog.

Para recrear la imagen de Minaj, Mariana improvisó una base con un bote de leche para bebés colocado sobre una olla boca abajo, encima de la encimera. Vestida con tacones de aguja, recibió ayuda para estabilizarse, pero al soltar la mano de quien la asistía, la estructura se derrumbó. Mariana perdió el equilibrio y cayó de espaldas, provocándose una fractura por compresión y flexión en la vértebra T9.

Sin embargo, tras recibir críticas por arriesgarse de esa manera teniendo un bebé, decidió eliminar el post. Más tarde, publicó otro mensaje en tono irónico: “Gracias a un video que se grabó sin éxito, me he convertido en una persona popular”.

Aunque el Stiletto Challenge pueda parecer inofensivo para quienes lo ven desde la pantalla, los especialistas advierten que los intentos sobre superficies inestables pueden provocar lesiones graves.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jimena Barón junto a su hijo.

Luego de su embarazo: Jimena Barón mostró cómo adapta su nueva rutina personal junto a su hijo

Por Redacción Espectáculos
El insólito, pero peligroso accidente ocurrió en Australia.

Insólito: se salvó de morir en una explosión, pero un detalle desató risas en las redes sociales

Por Redacción
Joven español en Suiza reveló que gana como lavaplatos lo mismo que un piloto comercial y se volvió viral

Impactante revelación de un joven: gana como lavaplatos en Suiza lo mismo que un piloto comercial en España

Por Redacción
Turista intentó cruzar un arroyo en Mendoza, se cayó al agua y el momento se volvió viral

Turista intentó cruzar un arroyo en Mendoza, se cayó al agua y el momento se volvió viral

Por Redacción