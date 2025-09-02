2 de septiembre de 2025 - 10:41

El enojo de Abril, la participante echada de La Voz Argentina: "No se puede decidir desde una oficina"

Abril Robledo, del team Miranda!, denunció manipulación en la votación de público, que no coincidió con lo manifestado en redes.

El enojo de Abril Robledo con La Voz Argentina.

El enojo de Abril Robledo con La Voz Argentina.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Alan Lez y su emotiva interpretación de Freddie Mercury que emocionó a Lali en La Voz Argentina. 

¿Alan Lez es el ganador de La Voz Argentina 2025?

Por Redacción Espectáculos
El gran ganador de El Regreso, de La Voz Argentina.

Inesperado: quién volvió a La Voz Argentina y a qué coach eligió

Por Redacción Espectáculos

Abril Robledo quedó eliminada el domingo pasado en los playoffs tras no ser elegida por los jueces, Ale Sergi y Juliana Gattas, ni por el público en la votación telefónica.

Abril Robledo se descargó en las redes contra La Voz Argentina

GzyKHsOXQAAWC5f

“Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino en el certamen termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso, que no pasó desapercibido”, apuntó en una historia de Instagram en su cuenta oficial.

Oriunda de Merlo, provincia de Buenos Aires, la joven hizo una impecable presentación de “Tu peor error” de la Quinta Estación. Juliana le remarcó su perfección técnica y su habilidad para encarnar personajes. Su última interpretación en el escenario no pasó desapercibida y, pese a los elogios, no fue suficiente.

Embed - Abril Robledo - “Tu peor error” - Team Miranda! - Playoffs - La Voz Argentina 2025

“Me voy tranquila, porque los resultados no son todo, y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina. No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero yo me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar”, continuó su descargo en redes.

Abril también aprovechó su cuenta para replicar la cantidad de mensajes de apoyo que tuvo, algo que le sorprendió que no se viera reflejado en la votación del público. Sin embargo, un poco más optimista, cerró: “Ese es mi verdadero premio y es lo que no se puede manipular... Eso es lo que me da fuerza y me demuestra que este camino recién empieza”.

Los comentarios en redes sociales.
Los comentarios en redes sociales.

Los comentarios en redes sociales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luck Ra sorprendió a un participante de La Voz Argentina.

¿Hay favoritismo? Luck Ra y el exorbitante regalo a un participante de La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
La Voz Argentina entra en la última etapa eliminatoria previa a la final.

La Voz Argentina: cómo votar a tu favorito para que llegue a los shows en vivo

Por Agustín Zamora
Nicolás Occhiato y el tenso momento con Lali en La Voz Argentina.

Lali incomodó a Nico Occhiato con un particular pedido en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
La Voz Argentina cierra los playoffs y llega el repechaje.

Cambia La Voz Argentina: qué pasará el domingo luego de los playoffs

Por Redacción Espectáculos