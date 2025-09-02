El enojo de Abril, la participante echada de La Voz Argentina: "No se puede decidir desde una oficina"

Abril Robledo, del team Miranda!, denunció manipulación en la votación de público, que no coincidió con lo manifestado en redes.

Abril Robledo quedó eliminada el domingo pasado en los playoffs tras no ser elegida por los jueces, Ale Sergi y Juliana Gattas, ni por el público en la votación telefónica.

Abril Robledo se descargó en las redes contra La Voz Argentina GzyKHsOXQAAWC5f “Los resultados a veces sorprenden... Y dicen que cuando uno incomoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino en el certamen termine ahora y no más adelante. Si fue así, lo tomo como un orgullo: significa que lo que hice tuvo peso, que no pasó desapercibido”, apuntó en una historia de Instagram en su cuenta oficial.

Oriunda de Merlo, provincia de Buenos Aires, la joven hizo una impecable presentación de “Tu peor error” de la Quinta Estación. Juliana le remarcó su perfección técnica y su habilidad para encarnar personajes. Su última interpretación en el escenario no pasó desapercibida y, pese a los elogios, no fue suficiente.

Embed - Abril Robledo - “Tu peor error” - Team Miranda! - Playoffs - La Voz Argentina 2025 “Me voy tranquila, porque los resultados no son todo, y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina. No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero yo me quedo con lo más valioso: el amor de la gente, cada mensaje, cada palabra y cada abrazo que me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar”, continuó su descargo en redes.