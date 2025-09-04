Quién es el hombre que hizo que Evangelina Anderson se olvide de Martín Demichelis

La modelo disfruta de su nueva etapa de soltera y mantiene encuentros con un hombre varios años menor que ella.

Evangelina Anderson disfruta de su etapa de soltera y se prepara para su debut en MasterChef Celebrity. La modelo que se separó después de casi 20 años en pareja con Martín Demichelis recupera el tiempo perdido y estaría saliendo con un hombre de 34 años.

“Está chongueando con este chico Franco. Me lo minimizó. Me dijo “la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo porque estoy recuperando el tiempo que perdí””, le confió la jurado de Los 8 escalones a Pepe Ochoa en LAM (América).

“Él es joven, muy lindo y tiene unos ocho años menos que ella. Estuvieron varias veces ya en el departamento de él”, sumó el periodista, que afirmó tener certezas de lo que anunciaba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1963392976815599632&partner=&hide_thread=false EVANGELINA ANDERSON TENDRÍA NUEVO CHONGO



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/91YLQepYX9 — América TV (@AmericaTV) September 4, 2025 Además, contó que en una charla que tuvo con la modelo esta le confió que perdió mucho tiempo y que ahora solo quiere divertirse. “La voy a pasar bárbaro”, le dijo la rubia a Ochoa.

Evangelina Anderson se suma a MasterChef Este jueves tras el partido de Argentina - Venezuela, Telefe pondrá al aire un programa especial con la presentación oficial de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Wanda Nara junto a Verónica Lozano serán las encargadas de presentar la lista oficial.