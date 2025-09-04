4 de septiembre de 2025 - 11:22

Quién es el hombre que hizo que Evangelina Anderson se olvide de Martín Demichelis

La modelo disfruta de su nueva etapa de soltera y mantiene encuentros con un hombre varios años menor que ella.

Evangelina Anderson dejó atrás a Martín Demichelis.

Evangelina Anderson dejó atrás a Martín Demichelis.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Evangelina Anderson disfruta de su etapa de soltera y se prepara para su debut en MasterChef Celebrity. La modelo que se separó después de casi 20 años en pareja con Martín Demichelis recupera el tiempo perdido y estaría saliendo con un hombre de 34 años.

Leé además

Entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026

Entradas para Ricardo Arjona en Argentina 2026: precios y dónde comprar

Por Redacción Espectáculos
Se conocieron los nombres de los concursantes de MasterChef Celebrity.

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity

Por Agustín Zamora

“Está chongueando con este chico Franco. Me lo minimizó. Me dijo “la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo porque estoy recuperando el tiempo que perdí””, le confió la jurado de Los 8 escalones a Pepe Ochoa en LAM (América).

“Él es joven, muy lindo y tiene unos ocho años menos que ella. Estuvieron varias veces ya en el departamento de él”, sumó el periodista, que afirmó tener certezas de lo que anunciaba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1963392976815599632&partner=&hide_thread=false

Además, contó que en una charla que tuvo con la modelo esta le confió que perdió mucho tiempo y que ahora solo quiere divertirse. “La voy a pasar bárbaro”, le dijo la rubia a Ochoa.

Evangelina Anderson
Evangelina Anderson dejó atrás a Martín Demichelis.

Evangelina Anderson dejó atrás a Martín Demichelis.

Sin embargo, horas antes ya se filtró la lista completa de famosos que se sumarán al programa. “Cachete” Sierra,“Alex Pelao”, Andrés “Andy Chango” Fejerman, Claudio “Turco” Husaín, Diego Schwartzman, Emanuel Horvileur, Esteban Mirol, Ian Lucas, Leandro “Chino” Leunis, Luis Ventura, Maximiliano López, Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano.

Entre las mujeres famosas se encuentran: Evangelina Anderson, Emilia Attias, Eugenia Tobal, La Joaqui, Julia Calvo, Marixa Balli, Moni Giardina, Sofia “La Reini” Gonet, Sofía Martínez y Valentina Cervantes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

Una vuelta inesperada: Wanda Nara regresó de México y volvió a confrontar a Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos
Martín Demichelis dejó de ser el técnico de Monterrey

Habló la supuesta amante de Martín Demichelis y lo destrozó: "Salí a hablar"

Por Redacción Espectáculos
Un cambio en La Voz Argentina alteró al equipo de Miranda!

Medida extrema, por un cambio en las reglas se fueron dos participantes de La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos
La reacción de Nico Occhiato al ver la broma que le prepararon los Miranda! en La Voz Argentina.

"Para molestar a Nico Occhiato": la razón detrás de una elección de Miranda! en La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos