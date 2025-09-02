2 de septiembre de 2025 - 20:10

Habló la supuesta amante de Martín Demichelis y lo destrozó: "Salí a hablar"

Tania González Ledesma, la azafata señalada como la supuesta amante del director técnico, criticó la cobertura del conflicto por parte de los medios.

Tania González Ledesma, señalada como la supuesta amante de Martín Demichelis, criticó públicamente al entrenador y lo acusó de esconderse tras los rumores de infidelidad. González Ledesma difundió un video donde desafió al exfutbolista a hablar y cuestionó el doble estándar social que recae sobre las mujeres.

Las palabras de la supuesta amante de Martín Demichelis

En el video difundido por el programa, González Ledesma se mostró cansada del silencio del exdefensor y lanzó: “No seas cag..., salí a hablar y contá lo que sucedió”. Aclaró, además, que no tiene nada en contra de Evangelina Anderson, quien días atrás pidió respeto por sus hijos, aunque recordó que el año anterior ella también vivió la exposición de su familia cuando trascendió el supuesto vínculo.

La azafata cerró su mensaje con un fuerte cuestionamiento hacia el lugar que ocupan los hombres en este tipo de conflictos mediáticos. “Siempre ante estas situaciones salen a buscar a las mujeres involucradas en el vínculo. ¿Pero qué pasa con los hombres? ¿Nadie sale a buscarlos? ¿Por qué siempre se esconden y terminan quedando como genios, mientras las damnificadas somos nosotras?”, planteó.

La explicación de su enojo

Más tarde, en comunicación telefónica con Karina Mazzocco, explicó las razones de su enojo: “Yo salí a hablar y conté la situación después de que Evangelina dijera que se habían divorciado. Pero todo el mundo se me vino encima a mí. Estoy cansada de la hipocresía”. Y agregó que lo que más la indigna es la falta de respaldo del DT: “Él se comprometió a cuidarme si esto salía a la luz. Pero mi nombre apareció en todos lados de un día para el otro y él desapareció”.

En paralelo, la prensa fue en busca de la palabra de Demichelis. Las cámaras de A la tarde lo abordaron mientras almorzaba en un restaurante, pero el exjugador optó por retirarse sin hacer declaraciones. La escena mostró a un Demichelis incómodo que, en silencio, se subió a su vehículo y dejó el lugar. Al ver las imágenes, Karina Mazzocco comentó sorprendida: “De esa manera, le clavaba la fulminante a nuestros compañeros”.

Por ahora, el entrenador mantiene un hermetismo absoluto. No se refirió a la separación de Anderson tras 18 años de relación ni respondió a las acusaciones de González Ledesma, que sigue reclamando que se haga cargo públicamente de la situación.

