"Si yo no protejo...": Evangelina Anderson rompió el silencio luego de separarse de Martín Demichelis

Sus declaraciones se produjeron este jueves a la salida de los estudios de El Trece. Aseguró que la separación se dio en buenos términos.

La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, luego de 18 años de relación, quedó confirmada en las últimas semanas y la modelo habló públicamente sobre el proceso de divorcio. La integrante de Los 8 Escalones fue abordada por la prensa tras una grabación y enfrentó preguntas sobre el proceso legal que enfrenta.

Evangelina explicó que la decisión fue tomada junto al exfutbolista y que el vínculo actual es cordial. Evitó dar detalles sobre la división de bienes y mostró incomodidad ante los rumores de supuestas amantes.

El proceso de divorcio que enfrentan La modelo aseguró que, pese a la repercusión mediática, la prioridad sigue siendo proteger a sus hijos. “Estoy muy bien, muy contenta, trabajando mucho”, afirmó con una sonrisa, aunque aclaró que los trámites aún no comenzaron de manera formal. “Estamos separados, pero todavía ni lo empezamos porque llegamos hace poquito a Argentina”, explicó sobre la instancia legal.

Martín Demichelis Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. La tercera en discordia de la relación Cuando le consultaron por Tania González Ledesma, la azafata que sostuvo haber mantenido un romance clandestino con Demichelis, Anderson respondió con firmeza: “Nadie piensa en mis hijos y yo, sí. Yo no hablo de nada que les pueda hacer daño a ellos”. Luego, al ser interrogada sobre una presunta relación del ex DT de River con Fátima Florez, ironizó: “¿Y yo con Milei? ¿No les contaron?”. Con esa frase, marcó su hartazgo ante los rumores mediáticos.

Embed HABLÓ EVANGELINA ANDERSON:



"Estoy muy bien"

"Se dicen muchas cosas que no son"

"Está todo súper bien, en buenos términos"

"Estamos separados y en proceso de divorcio"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/2x8GV6cRqN — América TV (@AmericaTV) August 22, 2025 Más allá de lo personal, el proceso de divorcio enfrenta complejidades. La definición de la jurisdicción es uno de los puntos centrales: si el trámite se lleva adelante en Argentina o en Alemania, el reparto patrimonial podría variar significativamente. Según explicó el periodista Daniel Fava en A la Tarde, “para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados”, señalando que la discusión se centrará en criterios legales antes que en mitades automáticas.