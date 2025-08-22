22 de agosto de 2025 - 20:01

"Si yo no protejo...": Evangelina Anderson rompió el silencio luego de separarse de Martín Demichelis

Sus declaraciones se produjeron este jueves a la salida de los estudios de El Trece. Aseguró que la separación se dio en buenos términos.

La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

Por Redacción Espectáculos

Evangelina explicó que la decisión fue tomada junto al exfutbolista y que el vínculo actual es cordial. Evitó dar detalles sobre la división de bienes y mostró incomodidad ante los rumores de supuestas amantes.

El proceso de divorcio que enfrentan

La modelo aseguró que, pese a la repercusión mediática, la prioridad sigue siendo proteger a sus hijos. “Estoy muy bien, muy contenta, trabajando mucho”, afirmó con una sonrisa, aunque aclaró que los trámites aún no comenzaron de manera formal. “Estamos separados, pero todavía ni lo empezamos porque llegamos hace poquito a Argentina”, explicó sobre la instancia legal.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años.

La tercera en discordia de la relación

Cuando le consultaron por Tania González Ledesma, la azafata que sostuvo haber mantenido un romance clandestino con Demichelis, Anderson respondió con firmeza: “Nadie piensa en mis hijos y yo, sí. Yo no hablo de nada que les pueda hacer daño a ellos”. Luego, al ser interrogada sobre una presunta relación del ex DT de River con Fátima Florez, ironizó: “¿Y yo con Milei? ¿No les contaron?”. Con esa frase, marcó su hartazgo ante los rumores mediáticos.

Más allá de lo personal, el proceso de divorcio enfrenta complejidades. La definición de la jurisdicción es uno de los puntos centrales: si el trámite se lleva adelante en Argentina o en Alemania, el reparto patrimonial podría variar significativamente. Según explicó el periodista Daniel Fava en A la Tarde, “para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados”, señalando que la discusión se centrará en criterios legales antes que en mitades automáticas.

La fortuna en juego se estima en más de 50 millones de dólares y está compuesta por propiedades en distintos países, vehículos de alta gama, cuentas en el extranjero y extensiones rurales en Córdoba. Entre los bienes más relevantes figuran una casa en Marbella y un departamento en el Chateau Libertador de Buenos Aires. Buena parte del patrimonio se generó durante la carrera deportiva internacional de Demichelis en Alemania, España e Inglaterra.

