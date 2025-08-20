20 de agosto de 2025 - 22:26

Estalló contra todos: el hijo de Martín Demichelis opinó sobre el divorcio de su padre

Facundo Bono expresó su hartazgo en redes sociales. Aseguró que sufre un grave hostigamiento por el divorcio entre Demichelis y Evangelina Anderson.

Martín Demichelis junto a su hijo

Foto:

X (@facundobono_)
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Una DJ marplatense sería la nueva pareja de Martín Demichelis.

No fue la azafata: la "culpable" del divorcio de Martín Demichelis sería una famosa DJ

Por Redacción
La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La supuesta amante de Martín Demichelis habló sobre su relación con el exentrenador de River: fue en Mendoza

Por Agustín Zamora

Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en X, donde aclaró su postura sobre el conflicto familiar, denunció la intromisión de terceros y compartió detalles inéditos sobre el vínculo que está construyendo con su padre.

Martín Demichelis
Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años.

Su respuesta en redes sociales

En su descargo, apuntó directamente contra los medios y contra conocidos que intentaron apropiarse de su historia: “Algo muy forro de esta sociedad es cuando terceros cuentan tu historia como se les canta, agregando o sacando detalles según quieran o les convenga”.

Relató además que, tras la confirmación de la ruptura entre Demichelis y Anderson, recibió una avalancha de llamados y mensajes de desconocidos, todos en busca de información. “¿A cuántos les importa? Búsquense una vida y dejen vivir”, sentenció. También criticó a allegados que le acercaron chismes bajo la excusa de la simpatía: “Lo que más me sorprende y decepciona son los conocidos que agarran y te mandan el chisme para caerte simpáticos... ni ganas de frenarle el carro a cada pel... que aparece”.

Embed

Bono explicó que eligió expresarse únicamente en X para evitar entrevistas o programas que, según él, buscan solo el sensacionalismo. Sobre el divorcio de sus padres, se mostró categórico: “No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde, ellos son adultos y son conscientes de la situación en la que están”. Remarcó que lo único que le preocupa es el bienestar de los hijos menores de la pareja: “El amor padre-hijx y madre-hijx es distinto al de marido-mujer... espero y confío en que todos en la familia lo van a diferenciar”.

Martín Demichelis
La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

Su relación con Martín Demichelis

En su mensaje también reveló cómo avanza su acercamiento con Demichelis. Contó que viajó a Marbella para pasar el Día del Padre junto a él y compartir charlas profundas que les permitieran saldar cuentas pendientes. “Con el tiempo suficiente para estar cara a cara y sacarnos las caretas después del primer termo de mate y poder hablar bien en crudo muchas cuestiones que nos debíamos charlar”, relató.

Valoró a su padre biológico como “además de buen tipo, también un maestro” y destacó que lo que construyen trasciende el vínculo sanguíneo: “Más que padre-hijo, estamos construyendo una creciente, fuerte y gran amistad. Porque padre tengo uno, y siempre será Beto”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. 

Millones de dólares en juego: las cifras del divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Por Redacción Espectáculos
rompio el silencio: evangelina anderson revelo la razon de su separacion con martin demichelis

Rompió el silencio: Evangelina Anderson reveló la razón de su separación con Martín Demichelis

Por Redacción Espectáculos
Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. 

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se separaron tras 17 años de relación: los detalles

Por Agustín Zamora
Fátima Florez reveló que verá a Javier Milei en Las Vegas.

Fátima Flórez habló sobre su futuro reencuentro con Javier Milei: "Está bueno que nos veamos"

Por Redacción Espectáculos