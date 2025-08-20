Estalló contra todos: el hijo de Martín Demichelis opinó sobre el divorcio de su padre

Facundo Bono expresó su hartazgo en redes sociales. Aseguró que sufre un grave hostigamiento por el divorcio entre Demichelis y Evangelina Anderson.

Facundo Bono, hijo extramatrimonial de Martín Demichelis, marcó un límite en redes sociales luego de la separación de su padre y Evangelina Anderson. El joven, nacido en Justiniano Posse, Córdoba, expresó su hartazgo frente al asedio mediático y a las especulaciones en torno a su historia personal.

Lo hizo a través de un extenso mensaje publicado en X, donde aclaró su postura sobre el conflicto familiar, denunció la intromisión de terceros y compartió detalles inéditos sobre el vínculo que está construyendo con su padre.

Martín Demichelis Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. Su respuesta en redes sociales En su descargo, apuntó directamente contra los medios y contra conocidos que intentaron apropiarse de su historia: “Algo muy forro de esta sociedad es cuando terceros cuentan tu historia como se les canta, agregando o sacando detalles según quieran o les convenga”.

Relató además que, tras la confirmación de la ruptura entre Demichelis y Anderson, recibió una avalancha de llamados y mensajes de desconocidos, todos en busca de información. “¿A cuántos les importa? Búsquense una vida y dejen vivir”, sentenció. También criticó a allegados que le acercaron chismes bajo la excusa de la simpatía: “Lo que más me sorprende y decepciona son los conocidos que agarran y te mandan el chisme para caerte simpáticos... ni ganas de frenarle el carro a cada pel... que aparece”.

Embed Algo muy forro de esta sociedad es cuando terceros cuentan tu historia como se les canta, agregando o sacando detalles según quieran o les convenga.



Muchos dicen: “hacé oído sordo, dejá que hablen”.

Pero no es tan fácil. — Facundo Bono (@facundobono_) August 20, 2025 Bono explicó que eligió expresarse únicamente en X para evitar entrevistas o programas que, según él, buscan solo el sensacionalismo. Sobre el divorcio de sus padres, se mostró categórico: “No voy a opinar de un matrimonio que no me corresponde, ellos son adultos y son conscientes de la situación en la que están”. Remarcó que lo único que le preocupa es el bienestar de los hijos menores de la pareja: “El amor padre-hijx y madre-hijx es distinto al de marido-mujer... espero y confío en que todos en la familia lo van a diferenciar”.