3 de septiembre de 2025 - 22:43

Volvió a hablar: Gimena Accardi reveló cómo lleva su relación con Nicolás Vázquez luego de su separación

La actriz contó cómo es su relación actual con Nico Vázquez y de cómo ha vivido la repercusión de su separación.

Por Redacción Espectáculos

Gimena Accardi enfrentó a la prensa luego de su participación en el canal de streaming Olga y se refirió a la crisis con Nicolás Vázquez, tras haber reconocido públicamente que le fue infiel después de 18 años de relación. Aseguró que ya aclaró lo que tenía que aclarar y que no tiene intenciones de seguir hablando de su vida privada.

Gimena Accardi atraviesaría un nuevo romance tras su separación de Nicolás Vázquez. Aseguran que el joven tendría 23 años.

¿Gimena Accardi tiene un nuevo amor? Aseguran que tiene un romance con un joven de 23 años

Cómo se llama y a qué se dedica el "random" con el que Gimena Accardi engañó a Nico Vázquez

Las palabras de Gimena Accardi

Accardi sostuvo que el final de su ciclo en Soñé que volaba ya estaba previsto desde hacía tiempo y negó que su alejamiento tuviera relación con la exposición pública. “El ciclo está en su camino y ya sabíamos que terminaba hace mucho. Fue un año y medio hermoso”, expresó, con un tono apesadumbrado.

Sobre los rumores que la vinculan a un joven de 20 años, fue tajante: “Hace semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice, no me arrepiento, pero ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

La actriz remarcó que lo fundamental es lo que comparte con su pareja: “Yo sé las cosas como son. Sé la verdad, Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto”. Además, dijo que no piensa responder a cada especulación: “Digan lo que digan, yo lo que quería aclarar ya lo aclaré. Para mí era importante hacerlo”.

Gimena Accardi y Nico Vázquez separados

La repercusión de sus dichos

Accardi también admitió que esperaba el revuelo que generaron sus dichos: “Sabía que la repercusión iba a ser fuerte”, afirmó. Cuando le consultaron por las palabras de Mirtha Legrand, quien señaló que la actriz “lo hace quedar a él como un cornudo” y luego se retractó, contestó con distancia: “Cerré todo, no veo nada por mi salud mental”. Y agregó: “Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien. En este momento me acompaña Nico, la familia de él y mis amigos”.

Consultada por su vínculo con Cande Vetrano, pareja de Andrés Gil, solo respondió con un escueto “todo bien” antes de retirarse.

Nico Vázquez
Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su división de bienes.

En paralelo, Nicolás Vázquez recibió el apoyo de Lionel Messi, quien lo visitó en el Teatro Lola Membrives durante una función de Rocky. “Gracias por estar acá. Decime qué te pareció que es importante”, le dijo el actor al rosarino entre risas. Messi, por su parte, elogió la obra: “La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí es una noche muy especial”.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

