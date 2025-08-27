27 de agosto de 2025 - 22:03

Antes de su llegada a Mendoza: la foto de Andrés Gil con Cande Vetrano tras los rumores de infidelidad

El actor negó de manera rotunda las versiones que lo vinculaban al escándalo entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

Tras los rumores de crisis Andrés Gil celebró el estreno de Menem con una foto de Cande Vetrano y calmó a sus seguidores.&nbsp;

Tras los rumores de crisis Andrés Gil celebró el estreno de Menem con una foto de Cande Vetrano y calmó a sus seguidores. 

Por Redacción Espectáculos

Las palabras de Andrés Gil

En sus declaraciones, Gil fue tajante: “Obviamente es falso”, aseguró en relación a los rumores. “Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte... Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, agregó, subrayando que su prioridad sigue siendo su familia. Ante la presión mediática, el actor pidió que se respete su intimidad.

El regreso de Gimena Accardi al teatro

El regreso de Gimena Accardi al teatro estuvo rodeado de tensión. En Bahía Blanca, la función se vio precedida por demoras en vuelos y el acoso de la prensa. Mientras Gil desmentía con contundencia, Accardi intentó evadir las preguntas sobre su vida personal, limitándose a señalar que subir al escenario resultó “hermoso” y “sanador”. En paralelo, el actor insistió: “La gente me conoce y sabe cómo soy, con la gente que quiero y me importa está todo claro”.

Accardi y Gil trabajan han trabajado juntos en otras ocasiones.

Gil también reconoció que intervino públicamente para frenar el avance de rumores: “Cuando vi que todo empezó a tomar vuelo dije algo como para aplacar un poco las aguas y para que no se digan cosas que no son ciertas. Que haya respeto más que nada. Queremos disfrutar los últimos días de gira. Hubiera estado bueno que no pase todo este quilombo, pero vamos a disfrutar estos últimos días todos juntos”.

Accardi eligió dar otro tono a su comunicación personal. Tras la función en Bahía Blanca compartió en Instagram una reflexión íntima: “Venir justo acá este finde fue muy importante para mí”, escribió, donde recordó que allí habían nacido su madre y su abuela materna. La actriz acompañó sus palabras con imágenes del campo en Pigüé, lugar ligado a su infancia y a recuerdos familiares de los veranos.

