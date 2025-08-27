Antes de su llegada a Mendoza: la foto de Andrés Gil con Cande Vetrano tras los rumores de infidelidad

El actor negó de manera rotunda las versiones que lo vinculaban al escándalo entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

Tras los rumores de crisis Andrés Gil celebró el estreno de Menem con una foto de Cande Vetrano y calmó a sus seguidores.

Andrés Gil publicó en Instagram fotos junto a Cande Vetrano y su hijo para desmentir las versiones de infidelidad que lo vinculaban con Gimena Accardi. El actor, recientemente involucrado en rumores tras el regreso teatral de Accardi luego de su divorcio con Nicolás Vázquez, decidió mostrar su vida familiar para aclarar la situación.

Cande Vetrano adelantó que "Argentina, tierra de amor y venganza" dará un drástico giro Cande Vetrano adelantó que "Argentina, tierra de amor y venganza" dará un drástico giro Las palabras de Andrés Gil En sus declaraciones, Gil fue tajante: “Obviamente es falso”, aseguró en relación a los rumores. “Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte... Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, agregó, subrayando que su prioridad sigue siendo su familia. Ante la presión mediática, el actor pidió que se respete su intimidad.

El regreso de Gimena Accardi al teatro El regreso de Gimena Accardi al teatro estuvo rodeado de tensión. En Bahía Blanca, la función se vio precedida por demoras en vuelos y el acoso de la prensa. Mientras Gil desmentía con contundencia, Accardi intentó evadir las preguntas sobre su vida personal, limitándose a señalar que subir al escenario resultó "hermoso" y "sanador". En paralelo, el actor insistió: "La gente me conoce y sabe cómo soy, con la gente que quiero y me importa está todo claro".

En pocas palabras - Gimena Accardi - Andres Gil.jpg Accardi y Gil trabajan han trabajado juntos en otras ocasiones. Prensa Vanesa Bafaro Gil también reconoció que intervino públicamente para frenar el avance de rumores: “Cuando vi que todo empezó a tomar vuelo dije algo como para aplacar un poco las aguas y para que no se digan cosas que no son ciertas. Que haya respeto más que nada. Queremos disfrutar los últimos días de gira. Hubiera estado bueno que no pase todo este quilombo, pero vamos a disfrutar estos últimos días todos juntos”.