Cómo se llama y a qué se dedica el "random" con el que Gimena Accardi engañó a Nico Vázquez

La actriz, recientemente separada de Nico Vázquez, habría conocido a su nueva conquista durante un viaje a España.

Se supo la identidad del joven con el que Gimena Accardí habría engañado a Nico Vázquez.

Tras semanas agitadas por su separación de Nicolás Vázquez y la confesión de una infidelidad, Gimena Accardi estaría comenzando un nuevo romance. Según reveló el periodista Fede Flowers en el programa Cabak 107.9, la actriz comenzó a frecuentar a un joven muchos años menor que ella.

“Me dicen que se estarían conociendo. Se conocieron en un vuelo, intercambiaron números y empezaron a mensajearse”, contó Flowers, quien aseguró que los detalles surgieron del entorno cercano del joven.

Seguilo en vivo https://t.co/WOipG1kKMw https://t.co/XTuIpcDzXA pic.twitter.com/lab7bEgAGc — El Observador 107.9 (@Observador1079) August 29, 2025 Se supo quién sería el joven que habría enamorado a Gimena Accardi Este viernes revelaron quién sería el joven con el que Accardi salió después de separarse de del actor de Rocky. Al aire de LAM (América), Pepe Ochoa explicó que la actriz usó a este desconocido como excusa, pero él no fue el tercero en discordia.

“Fueron dos encuentros casuales. Se habrían encontrado en un avión. Él se llama Ulises. Tiene 20 años, para 21. Está estudiando. Es un tipo deportista, es parte de un club. Hace básquet, rema. En ese club hay una persona que tenemos en común”, describió Ochoa sobre el affaire.

Embed - EL TERCERO EN DISCORDIA ENTRE GIME ACCARDI Y NICO VÁZQUEZ “La historia de Ulises y Gime es luego de la separación. Gime lo conoce a él, se toma un avión y cuando ella vuelve en business, su compañero de al lado era Ulises. Él tiene un pasar económico tremendo, con un padre de mucho dinero. Cuando se están por bajar del avión, coquetean y ella le dice a él: ‘Escribime’“, detalló.