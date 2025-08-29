¿Gimena Accardi tiene un nuevo amor? Aseguran que tiene un romance con un joven de 23 años

Tras semanas agitadas por su separación de Nicolás Vázquez y la confesión de una infidelidad, Gimena Accardi estaría comenzando un nuevo romance. Según reveló el periodista Fede Flowers en el programa Cabak 107.9 (El Observador), la actriz de 40 años comenzó a frecuentar a un joven de 23 años, trece años menor que ella.
De acuerdo con la información, Accardi habría conocido a este muchacho durante un reciente viaje a España, donde viajó para reencontrarse con amigos luego de anunciar su ruptura con Vázquez. Allí intercambiaron teléfonos y, desde entonces, mantendrían contacto y varios encuentros personales.
“Me dicen que se estarían conociendo. Se conocieron en un vuelo, intercambiaron números y empezaron a mensajearse”, contó Flowers, quien aseguró que los detalles surgieron del entorno cercano del joven.
El periodista incluso deslizó que la relación ya habría pasado a un plano más íntimo: “Por lo menos se frecuentaron tres veces, se vieron después de su viaje a Europa en julio. No tiene título de momento esta relación, pero la historia está en marcha”.
Mientras tanto, la actriz sigue en el centro de la escena mediática, tras haber aclarado que la infidelidad que admitió no estuvo vinculada a su amigo Andrés Gil, como se especuló en su momento. Ahora, lejos del escándalo, parece estar enfocada en una nueva etapa personal.
La relación que terminó en buenos terminos
A pesar de la polémica, la expareja demostró que el gran vínculo que conservan. Días después de firmar un divorcio en buenos términos, Nicolás Vázquez sorprendió a los usuarios al comentar una foto de Gimena con un corazón blanco y un símbolo del infinito. La publicación de la actriz era de un emotivo viaje a Bahía Blanca, donde recordó a su madre y a su abuela.