4 de septiembre de 2025 - 10:46

La moda está de luto: murió Giorgio Armani a los 91 años

El referente de la moda internacional se despidió de la vida rodeado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos veinte años.

TOKIO (Japón), 04/09/2025.- (ARCHIVO) - El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público tras la presentación de su colección Crucero 2020 en el Museo Nacional de Tokio, Japón, el 24 de mayo de 2019 (4 de septiembre de 2025). Armani falleció a los 91 años, según confirmó su compañía el 4 de septiembre de 2025. (Moda, Japón, Tokio)&nbsp;

TOKIO (Japón), 04/09/2025.- (ARCHIVO) - El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público tras la presentación de su colección Crucero 2020 en el Museo Nacional de Tokio, Japón, el 24 de mayo de 2019 (4 de septiembre de 2025). Armani falleció a los 91 años, según confirmó su compañía el 4 de septiembre de 2025. (Moda, Japón, Tokio) 

Foto:

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Giorgio Armani, referente absoluto de la moda internacional y símbolo del diseño italiano, murió este jueves en Milán a los 91 años. El creador se despidió de la vida rodeado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos veinte años, según confirmó su grupo empresarial.

Leé además

La elección de estos colores es una herramienta sencilla y eficaz para quienes desean destacar juventud sin esfuerzo.

Quitan años: los 2 colores que nos hacen ver más jóvenes, según la psicología

Por Lucas Vasquez
Make up: El estilo soft glam que será tendencia y un paso a paso para lograrlo.

Cómo lograr el maquillaje estilo "soft glam" que será tendencia esta primavera: detalles y paso a paso

Por Redacción Estilo

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", expresaron en un comunicado.

"Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”, cierra la misiva.

Giorgio Armani
MILÁN (Italia), 04/09/2025.- (ARCHIVO) - El diseñador italiano Giorgio Armani saluda al público al final de la presentación de su colección Otoño/Invierno 2025/2026 durante la Semana de la Moda de Milán, Italia, el 20 de enero de 2025 (4 de septiembre de 2025). Armani falleció a los 91 años, según confirmó su compañía el 4 de septiembre de 2025. (Moda, Italia)

MILÁN (Italia), 04/09/2025.- (ARCHIVO) - El diseñador italiano Giorgio Armani saluda al público al final de la presentación de su colección Otoño/Invierno 2025/2026 durante la Semana de la Moda de Milán, Italia, el 20 de enero de 2025 (4 de septiembre de 2025). Armani falleció a los 91 años, según confirmó su compañía el 4 de septiembre de 2025. (Moda, Italia)

De qué murió Giorgio Armani

Hace algunas semanas, poco antes de cumplir 91 años, Armani atravesó complicaciones de salud a causa de una infección pulmonar que lo obligó a internarse y luego a mantenerse en reposo en su residencia de la Via Borgonuovo de Milán.

Esa situación lo alejó de un desfile masculino de alta costura en junio, una ausencia que resultó excepcional en la trayectoria de un hombre que nunca dejó de trabajar en los talleres ni de supervisar cada detalle de sus colecciones.

Embed - La historia de Giorgio Armani #giorgioarmani @Armani

Giorgio Armani, el rey de la moda

El rey Giorgio”, como lo llamaban en su país, fue más que un diseñador: se convirtió en un ícono cultural. Transformó la manera de vestir, redefinió la elegancia masculina y femenina y construyó un imperio con proyección global. Su estilo, sobrio y refinado, puso en el centro la libertad de la mujer y rompió moldes al priorizar la comodidad sin renunciar a la sofisticación.

Armani marcó un antes y un después en el mundo de la moda al crear trajes que se convirtieron en sinónimo de éxito y modernidad. Sus diseños, reconocidos en las pasarelas más prestigiosas, también llegaron al cine y vistieron a celebridades que encontraron en su firma una marca de distinción.

Con su muerte, la moda pierde a un visionario que supo unir tradición y vanguardia, y que hasta sus últimos días mantuvo el compromiso de innovar y de dejar su sello en cada proyecto.

Giorgio Armani eligió a Wanda Nara para que vista sus prendas
Giorgio Armani eligió a Wanda Nara para que vista sus prendas
Giorgio Armani eligió a Wanda Nara para que vista sus prendas

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que es el smellmaxxing: la nueva moda adolescente relacionada con el olor corporal

Qué es el smellmaxxing: la nueva moda adolescente relacionada con el olor corporal

Por Redacción Estilo
Un regreso esperado: Los jeans cigarette de los 80 vuelven a ser tendencia.

Un regreso esperado: los jeans cigarette de los '80 vuelven a ser tendencia

Por Redacción Estilo
no mas tintura para el cabello: la nueva tendencia que cubre las canas y te hace lucir anos mas joven

No más tintura para el cabello: la nueva tendencia que cubre las canas y te hace lucir años más joven

Por Redacción Estilo
Evangelina Anderson dejó atrás a Martín Demichelis.

Quién es el hombre que hizo que Evangelina Anderson se olvide de Martín Demichelis

Por Agustín Zamora