La moda está de luto: murió Giorgio Armani a los 91 años

El referente de la moda internacional se despidió de la vida rodeado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos veinte años.

TOKIO (Japón), 04/09/2025.- (ARCHIVO) - El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público tras la presentación de su colección Crucero 2020 en el Museo Nacional de Tokio, Japón, el 24 de mayo de 2019 (4 de septiembre de 2025). Armani falleció a los 91 años, según confirmó su compañía el 4 de septiembre de 2025. (Moda, Japón, Tokio)

Giorgio Armani, referente absoluto de la moda internacional y símbolo del diseño italiano, murió este jueves en Milán a los 91 años. El creador se despidió de la vida rodeado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos veinte años, según confirmó su grupo empresarial.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos", expresaron en un comunicado.

"Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”, cierra la misiva.

Giorgio Armani MILÁN (Italia), 04/09/2025.- (ARCHIVO) - El diseñador italiano Giorgio Armani saluda al público al final de la presentación de su colección Otoño/Invierno 2025/2026 durante la Semana de la Moda de Milán, Italia, el 20 de enero de 2025 (4 de septiembre de 2025). Armani falleció a los 91 años, según confirmó su compañía el 4 de septiembre de 2025. (Moda, Italia) EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO De qué murió Giorgio Armani Hace algunas semanas, poco antes de cumplir 91 años, Armani atravesó complicaciones de salud a causa de una infección pulmonar que lo obligó a internarse y luego a mantenerse en reposo en su residencia de la Via Borgonuovo de Milán.

Esa situación lo alejó de un desfile masculino de alta costura en junio, una ausencia que resultó excepcional en la trayectoria de un hombre que nunca dejó de trabajar en los talleres ni de supervisar cada detalle de sus colecciones.

Embed - La historia de Giorgio Armani #giorgioarmani @Armani Giorgio Armani, el rey de la moda “El rey Giorgio”, como lo llamaban en su país, fue más que un diseñador: se convirtió en un ícono cultural. Transformó la manera de vestir, redefinió la elegancia masculina y femenina y construyó un imperio con proyección global. Su estilo, sobrio y refinado, puso en el centro la libertad de la mujer y rompió moldes al priorizar la comodidad sin renunciar a la sofisticación. Armani marcó un antes y un después en el mundo de la moda al crear trajes que se convirtieron en sinónimo de éxito y modernidad. Sus diseños, reconocidos en las pasarelas más prestigiosas, también llegaron al cine y vistieron a celebridades que encontraron en su firma una marca de distinción. Con su muerte, la moda pierde a un visionario que supo unir tradición y vanguardia, y que hasta sus últimos días mantuvo el compromiso de innovar y de dejar su sello en cada proyecto. Giorgio Armani eligió a Wanda Nara para que vista sus prendas Giorgio Armani eligió a Wanda Nara para que vista sus prendas