La increíble anécdota de Diego Maradona y Coppola con Giorgio Armani

Este jueves, a los 91 años, falleció en su casa el ícono de la alta costura la noticia conmocionó al mundo de la moda.

El mundo de la alta costura quedó desolado en las últimas horas por la muerte de Giorgio Armani, el icónico diseñador de moda. La noticia causó un verdadero revuelo internacional: recuerdos, anécdotas y mensajes de admiración comenzaron a circular de inmediato en todos los rincones. Entre las historias más significativas que resurgieron se destaca una con Diego Maradona.

Una de ellas volvió a cobrar fuerza y generó furor, especialmente entre los fanáticos del fútbol y quienes siguen de cerca el universo del espectáculo nacional. Se trata de la anécdota narrada por Guillermo Coppola, que recordó el momento en el que Diego Maradona rechazó a Armani como diseñador de su traje de casamiento con Claudia Villafañe.

Embed - La divertida anécdota de Coppola con Mariana Nannis y el pájaro Caniggia - PH Podemos Hablar 2021 La anécdota se revivió en el programa PH, Podemos hablar, ciclo que conducía Andy Kusnetzoff años atrás. En ese entonces, la muerte del ícono del fútbol mantenía intacto su impacto, y las historias referidas a la vida de Maradona seguían generando interés y sorpresa entre el público. Coppola contó con precisión los detalles del encuentro fallido entre el genio del fútbol y la leyenda de la moda.

“Lo llamo y le digo a Giorgio Armani: ‘Diego se casa y quiere hacerse la ropa con vos’. Él me dice: ‘Bueno, voy el jueves a las 21, en mi avión’”. La expectación estaba en lo más alto y todos esperaban el inminente arribo del diseñador. “Llega el jueves, eran las nueve y Diego dice: ‘¿No tenía que venir este…?’ Y yo le comento: ‘Sí, debe estar por venir. Ya me dijeron que salió’”, continuó Coppola, relatando minuto a minuto la ansiedad creciente.

Diego Maradona Guillermo Coppola recordó cuándo Giorgio Armani pudo participar del casamiento de Diego Maradona. Web Pero la paciencia de Maradona no resistió esa espera. Coppola recordó ese instante definitorio: “Y dice: ‘Claudia, serví’, a lo que le respondo: ‘No, esperemos Diego, el tipo ya salió’. ‘Son 21.15, listo, si viene Armani que se vaya’. Me terminé yo haciendo Armani y él hizo lo que quería’”. Una decisión inesperada que sorprendió a todos y que, desde ese entonces, quedó grabada tanto en la memoria íntima de los presentes en el ciclo como entre los seguidores de uno de los íconos más importantes del deporte argentino.