La increíble anécdota de Diego Maradona y Coppola con Giorgio Armani

Este jueves, a los 91 años, falleció en su casa el ícono de la alta costura la noticia conmocionó al mundo de la moda.

Guillermo Coppola recordó cuándo Giorgio Armani participó del casamiento de Diego Maradona.

Guillermo Coppola recordó cuándo Giorgio Armani participó del casamiento de Diego Maradona.

TOKIO (Japón), 04/09/2025.- (ARCHIVO) - El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público tras la presentación de su colección Crucero 2020 en el Museo Nacional de Tokio, Japón, el 24 de mayo de 2019 (4 de septiembre de 2025). Armani falleció a los 91 años, según confirmó su compañía el 4 de septiembre de 2025. (Moda, Japón, Tokio) 

La moda está de luto: murió Giorgio Armani a los 91 años

de que murio giorgio armani, el rey de la moda italiana

De qué murió Giorgio Armani, el "rey" de la moda italiana

Una de ellas volvió a cobrar fuerza y generó furor, especialmente entre los fanáticos del fútbol y quienes siguen de cerca el universo del espectáculo nacional. Se trata de la anécdota narrada por Guillermo Coppola, que recordó el momento en el que Diego Maradona rechazó a Armani como diseñador de su traje de casamiento con Claudia Villafañe.

La anécdota se revivió en el programa PH, Podemos hablar, ciclo que conducía Andy Kusnetzoff años atrás. En ese entonces, la muerte del ícono del fútbol mantenía intacto su impacto, y las historias referidas a la vida de Maradona seguían generando interés y sorpresa entre el público. Coppola contó con precisión los detalles del encuentro fallido entre el genio del fútbol y la leyenda de la moda.

“Lo llamo y le digo a Giorgio Armani: ‘Diego se casa y quiere hacerse la ropa con vos’. Él me dice: ‘Bueno, voy el jueves a las 21, en mi avión’”. La expectación estaba en lo más alto y todos esperaban el inminente arribo del diseñador. “Llega el jueves, eran las nueve y Diego dice: ‘¿No tenía que venir este…?’ Y yo le comento: ‘Sí, debe estar por venir. Ya me dijeron que salió’”, continuó Coppola, relatando minuto a minuto la ansiedad creciente.

Diego Maradona
Guillermo Coppola recordó cuándo Giorgio Armani pudo participar del casamiento de Diego Maradona.

Guillermo Coppola recordó cuándo Giorgio Armani pudo participar del casamiento de Diego Maradona.

Pero la paciencia de Maradona no resistió esa espera. Coppola recordó ese instante definitorio: “Y dice: ‘Claudia, serví’, a lo que le respondo: ‘No, esperemos Diego, el tipo ya salió’. ‘Son 21.15, listo, si viene Armani que se vaya’. Me terminé yo haciendo Armani y él hizo lo que quería’”. Una decisión inesperada que sorprendió a todos y que, desde ese entonces, quedó grabada tanto en la memoria íntima de los presentes en el ciclo como entre los seguidores de uno de los íconos más importantes del deporte argentino.

De este modo, la anécdota no solo quedó sellada en el anecdotario personal de Coppola y Maradona, sino que también circuló entre los fanáticos del Diez. El legado del futbolista se mantiene vivo y atraviesa generaciones, incluso en relatos que tienen como protagonista a uno de los grandes referentes de la moda internacional.

Diego Maradona
La vez en la que Giorgio Armani pudo participar del casamiento de Maradona.

La vez en la que Giorgio Armani pudo participar del casamiento de Maradona.

