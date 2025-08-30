Un regreso esperado: Los jeans cigarette de los '80 vuelven a ser tendencia.

Esta moda vintage será furor en la temporada primavera verano 2025. Un clásico que fue furor y promete ir por más

En la moda, como en la canción de Jorge Drexler, nada se pierde, todo se transforma. Los jeans cigarette fueron una moda indiscutida en la década de 1980, sobre todo para las mujeres, y ahora su regreso es super esperado. De la tendencia ya dan cuenta modelos, actrices e influencers.

Así como cualquier prenda puede tener valor con el paso del tiempo, los jeans cigarette dicen otra vez presente en la temporada primavera verano 2026. Esta prenda que se impuso en las pasarelas y las principales colecciones europeas, se prepara para ser tendencia en Argentina.

jean cigarette La moda del jean cigarette. Freepik En su versión moderna, los jeans cigarette son de cortes ceñidos y caídas amplias. Su nombre surgió porque en su forma de la pernera, es decir la parte del pantalón que va desde la cintura hasta el tobillo, permite lucir una silueta slim y tiene un corte recto desde la rodilla hasta el tobillo.

Este modelo de jean es una opción intermedia entre los mom y los skinny, entre sueltos y ajustados, con un corte entallado, aunque no tan al cuerpo como un skinny. El efecto supone piernas más largas y un estilo elegante, en colores que van desde el clásico azul índigo hasta los deslavados y estampados.

Esta silueta también habla de su versatilidad. Es sencillo de adaptar a distintas ocasiones y práctico para combinarlo para un evento de día o de noche cambiando la parte de arriba y los accesorios.

18499 Este modelo es cómodo, canchero y versátil. Freepik El origen de este corte de pantalones surgió en la década de los 50 y 60, con figuras de la época como Audrey Hepburn y Brigitte Bardot luciéndolo en diferentes eventos. Aquellas primeras versiones se actualizaron luego en los '80 y años después. Lady Di fue una gran seguidora de este estilo que vuelve por mucho más.