Para qué sirve y cómo se activa el "modo capibara" en WhatsApp, la nueva tendencia que es furor

El logo de WhatsApp se puede cambiar en apariencia por una imagen del famoso animal que revolucionó Argentina. Un modo que se logra a través de “Nova Launcher”. Aquí los detalles.

El fenómeno de los carpinchos revolucionó a WhatsApp. Usuarios de todo el mundo buscan personalizar la aplicación de mensajería con la imagen de este simpático animal, que ahora puede reemplazar el clásico logo verde de la app.

La tendencia, conocida como el “modo capibara”, no implica ninguna modificación en el funcionamiento interno de WhatsApp, sino que se limita a un cambio estético del ícono en la pantalla principal del celular. Para lograrlo, se necesita un programa externo que permite personalizar la apariencia del dispositivo.

En concreto, este “modo” se realiza a través de Nova Launcher, una aplicación que da libertad para cambiar el diseño de los íconos, la tipografía, fondos de pantalla y widgets.

image El proceso requiere que los usuarios consigan una imagen de capibara, ya sea descargada de internet o creada con inteligencia artificial. Esa imagen, en formato PNG y con fondo transparente, se selecciona desde el Nova Launcher para reemplazar el logo tradicional de WhatsApp.

Es importante aclarar que se trata de una app de terceros y que no cuenta con el aval de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram. Por lo tanto, el único aspecto que puede modificarse es el logo, no las funciones de la aplicación.

Cómo configurar el “modo capibara” en WhatsApp Aquellos usuarios que desean activar el “modo capibara” deberán seguir los siguientes pasos: Descargar la aplicación Nova Launcher en el celular Android. Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular. Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo a este roedor. El archivo debe estar en PNG y ser transparente. Regresar a la pantalla principal y hace click alrededor de dos segundos el ícono de WhatsApp. Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”. Allí nuevamente hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos. Buscar la imagen, definir su tamaño y apretar en “Listo”. De esta forma, el capibara reemplazará el ícono original de la app. Si en algún momento el usuario desea volver al logo clásico, basta con desinstalar Nova Launcher para que se restablezca la configuración original del dispositivo.