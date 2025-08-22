La forma para desactivar Meta AI, el "círculo azul" de WhatsApp, y los peligros que corrés

El círculo azul es una de las funcionalidades más polémicas e intrusivas en la aplicación WhatsApp . Se llama Meta AI , un asistente de inteligencia artificial parecido a ChatGPT o Gemini , pero a pesar de su utilidad, es invasivo y molesto en la pantalla .

El “círculo azul” de Meta AI sirve como un asistente virtual con Inteligencia Artificial en plataformas del ecosistema Meta como WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger , de Mark Zuckerberg, permitiendo a los usuarios hacer preguntas y solicitar diversas tareas.

Según la compañía, Meta AI puede usarse tanto en chats individuales como en grupales , permitiendo que todos los miembros vean tanto los mensajes enviados por los usuarios como las respuestas de la IA. Esta función es capaz de participar en conversaciones, hacer recomendaciones , resolver debates, crear imágenes, responder consultas al estilo Google y hasta hacer un listado de las notas más relevantes del día.

Además de proporcionar información útil, Meta AI se integra de manera fluida en las conversaciones cotidianas, ofreciendo una experiencia enriquecida para los usuarios en sus interacciones diarias.

Por qué eliminar Meta AI, el círculo azul de WhatsApp

Si bien Meta AI puede ser muy útil, no a todos les agradó su aparición. Molesta al deslizar los chats en WhatsApp, por ejemplo. Además, hay reclamos por la seguridad y la privacidad.

La compañía Meta asegura que la información está protegida, pero algunos expertos señalan que ninguna plataforma es completamente inmune a brechas de seguridad. La integración con redes como Instagram y Facebook podría ser aprovechado con fines publicitarios, lo que incrementa las preocupaciones sobre el manejo ético de los datos.

Cómo quitar Meta AI, el círculo azul de WhatsApp

Aunque la app no permite desactivar esta función, sí existe la opción de eliminar el chat.

Para quitar Meta AI en WhatsApp, primero debés abrir la app en el celular. Después, acceder al chat específico donde se está interactuando con Meta AI.

Si Meta AI está configurado como un contacto independiente , simplemente eliminá el contacto o dejá de interactuar con él.

Si está en un grupo , puede que tengas que pedirle al administrador del grupo que lo elimine.

En caso de que Meta AI esté integrado en un servicio de asistencia, revisá las configuraciones dentro del chat o del servicio para desactivar la asistencia automatizada.

Si aún no podés conseguirlo, bloqueá el contacto. Abrís el chat con Meta AI, tocás el nombre o número en la parte superior para ver la información del contacto, desplazarte hacia abajo y seleccionar “Bloquear contacto”.