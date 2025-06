Qué significa leer todo y no hablar en los grupos de WhatsApp, según la psicología

La falta de respuesta no debe tomarse como algo personal. La psicóloga manifestó que es importante no pensar de más el silencio del resto. “A veces, puede ser una preferencia, un gusto o una necesidad de silencio sin más”, informó.

Otro aspecto fundamental a considerar que destaca la profesional es que hay que ser conscientes de cómo afecta emocionalmente a cada ser humano la ausencia de una respuesta. La primera acción a realizar es entender que si alguien no contesta en un grupo de WhatsApp no es un ataque personal, ni mucho menos un gesto de desprecio.

“No responder en un grupo no significa no me quiere, me rechaza o me está ignorando. Eso es lo que vos sentís, no lo que el otro está expresando”, aclaró.