Instagram estrena novedades "robadas" de WhatsApp: cuáles son y cómo funcionan

3 - Seguir a todos en un grupo: esta opción permite ahorrar tiempo porque con un solo botón se puede comenzar a seguir personas con las que se comparte un grupo determinado, pero no había contacto. Esta es la única función que no ha tomado prestada de WhatsApp, ya que en la app de mensajería no existe la opción de convertir en contactos propios con un solo toque a integrantes de un grupo que no tenemos agendados.

Nueva función de Instagram para seguir a personas de un grupo con un solo toque

Con estas funciones, Instagram sigue puliendo su mensajería para ponerse a la altura (y competir de cerca) con WhatsApp, incluso cuando ambas apps son parte del mismo ecosistema de Meta. ¿Alcanza con estas mejoras? Por ahora, suman puntos para quienes usan Instagram como plataforma de chat además de red social.