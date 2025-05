Google apuesta todo a la IA y suma un cambio radical para seguir siendo el buscador favorito

Google está mejorando sus modelos más avanzados -Gemini 2.5 Flash y Pro- que pronto estarán disponibles de forma general. Gemini 2.5 Pro ahora incluye Deep Think, un nuevo modo de razonamiento diseñado para mejorar el rendimiento en tareas complejas como matemáticas avanzadas y programación.

Gemini se está extendiendo para que se convierta en un modelo mundial capaz de hacer planes e imaginar nuevas experiencias al simular aspectos del mundo. También, se están integrando las capacidades en vivo de Proyecto Astra, como la comprensión de video, el uso compartido de pantalla y la memoria, en productos de Google como Gemini Live y Search Live.

Se lanza el AI Mode en el Buscador para todos los usuarios en EE.UU., brindando una experiencia más interactiva impulsada por los modelos más avanzados de Gemini. Al mismo tiempo, la Visión general creada por IA ya está disponible en más de 200 países y territorios, y en más de 40 idiomas.

Embed - Ask Search Anything

Llega Google AI Ultra, un nuevo plan de suscripción premium que ofrece acceso a sus modelos de IA más capaces, límites de uso más altos y funciones exclusivas -a partir de $249.99/mes en EE.UU., con expansión global próximamente-.

Gemini en Workspace sigue evolucionando, añadiendo funciones como respuestas inteligentes personalizadas en Gmail, traducción de voz en tiempo real en Meet y soporte ampliado en Documentos, Vids y Presentaciones — ayudando a las personas a escribir, comunicarse y colaborar de forma más efectiva.

Embed - Use Google Meet speech translation to connect in near real-time across languages