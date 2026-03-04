4 de marzo de 2026 - 22:35

Selena Gomez sorprendió a millones en Instagram con la nueva función "Amigos secretos": de qué se trata

La actriz y cantante fue elegida por la plataforma para presentar la herramienta y sumó a casi todos sus seguidores a una lista privada donde compartió fotos inéditas de sus viajes y momentos personales

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores con una nueva función de Instagram&nbsp;

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores con una nueva función de Instagram 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz Selena Gomez revolucionó las redes sociales con el contenido que publicó en sus historias de Instagram, fue la elegida por la plataforma para promocionar su nueva función “Amigos secretos”.

Leé además

La pareja de Lali Espósito no fue vista en la presentación de su documental y alimentaron rumores de crisis. 

Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat en vivo y mostró su anillo de compromiso

Por Redacción Espectáculos
En un concierto único, Las Pelotas y la Orquesta Filarmónica de Mendoza hicieron vibrar la noche en la Fiesta de la Cosecha 2026.

Épico: así fue el primer recital de Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto

Por Carina Bruzzone

Según informaron, la cantante tiene múltiples récords ganados en la plataforma, tales como la mujer con más seguidores, la primera mujer con más de 400 millones de seguidores y la foto con más me gustas de la historia de Instagram.

En una movida inédita jamás hecha por un famoso, Gomez metió a casi todos sus millones de seguidores en una lista privada para promocionar la nueva función de Instagram.

Selena Gomez Amigos Secretos

El mensaje que le apareció a miles de usuarios indicaba “Solo amigos secretos”, una lista únicamente para las personas que ella añadió para que pudieran ver la historia, casi similar al funcionamiento de “Mejores amigos”.

Allí, Gomez comenzó a compartir imágenes nunca antes vistas de ella, desde sus vacaciones en Tulum, visitas a hoteles y el primer fitting de uno de sus vestidos de novia. Inclusive, compartió una foto de cuando se cruzó al actor de How I met your mother, serie de la cual ella es fanática.

Selena Gomez Amigos Secretos

El objetivo final de Gomez es promocionar el podcast “Friends keep secrets”, producido por su esposo Benny Blanco en colaboración con sus amigos Lil Dicky y Kristin.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tato podría perder el premio de Gran Hermano por unos detalles en el contrato.

Tato Algorta rompió el silencio luego de su accidente en Uruguay: "Una desgracia"

Por Redacción Espectáculos
Thiago Medina contó que le da más pudor de sus cicatrices.

Thiago Medina habló sobre las cicatrices que le dejó su grave accidente: "Quiero hablar de esto"

Por Redacción Espectáculos
Las imágenes tras el accidente de tránsito de Ernestina Pais 

Las imágenes que complican a Ernestina Pais tras el accidente donde se negó al test de alcoholemia

Por Redacción Espectáculos
Espectadores notaron un importante error y acusaron a Gran Hermano Generación Dorada de fraude

¿Fraude en Gran Hermano? Espectadores detectan un grave error y lanzan duras acusaciones contra el programa

Por Redacción Espectáculos