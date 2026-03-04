Tato Algorta rompió el silencio luego de su accidente en Uruguay: "Una desgracia"

El ex participante de Gran Hermano publicó un video en sus historias de Instagram para detallar lo sucedido y transmitir calma.

El pasado martes 3 de marzo, Santiago 'Tato' Algorta protagonizó un accidente automovilístico en el departamento de Soriano, en Uruguay. El episodio generó preocupación entre quienes lo siguen en redes sociales y lo ven como panelista en Gran Hermano Generación Dorada por Telefe.

Ante la circulación de información parcial debido a la lejanía del lugar donde ocurrió el hecho, el joven publicó un video en sus historias de Instagram para detallar lo sucedido y transmitir calma.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santiago Algorta (@tatoalgorta) Las palabras del ex Gran Hermano “Buenas, ¿cómo andan? Aparezco un ratito para decirles que sí, efectivamente, ayer tuve un accidente bastante grande, pero nada grave. La verdad es que fue una desgracia con daños materiales y el auto se hizo mierda, pero yo estoy bien”, explicó. Según relató, el impacto provocó daños totales en el vehículo, aunque él no sufrió heridas de gravedad.

Indicó además que sería trasladado a un centro de salud para una evaluación preventiva. “Ahora, en un rato me van a llevar al hospital para hacerme un chequeo general, más que nada como prevención, porque tuve un golpe en la rodilla y en la costilla. Simplemente quieren quedarse tranquilos”, detalló. En el mismo mensaje compartió la reflexión personal que le dejó el episodio: “Pero bueno, le saco lo positivo. Como una oportunidad de la vida de replantearme algunas cositas antes de que sea tarde”.

Tato Algorta Tato Algorta se accidentó en Uruguay. web Agradecimiento a quienes lo asistieron Algorta también dedicó palabras a quienes se preocuparon por su estado. “Quería agradecerles mucho, mucho, por todos los mensajes que me están llegando y por todo lo que se están preocupando. Y bueno, les dejo por acá un poco de tranquilidad”, expresó. Cerró su comunicado con la intención de retomar pronto sus actividades: “Si todo está bien, ya mañana vamos a volver al ruedo de nuevo”.