Épico: así fue el primer recital de Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha en el Aeropuerto

Como nunca antes, el encuentro de géneros en la Fiesta de la Cosecha arrasó con las formalidades y se convirtió en un recital al más puro estilo del rock de Las Pelotas . Luego de las cuestiones protocolares propias del calendario de Vendimia y con la llegada de German Daffunchio y los suyos, el público no pudo contener las ganas y se agolpó frente al escenario.

Fiesta de la Cosecha 2026 - EN VIVO - <a href="https://www.losandes.com.ar/temas/las-pelotas" class="agrupador" rel="2852">LAS PELOTAS</a><a href=" https:=" www="" losandes="" com="" ar="" temas="" las-pelotas="" class="agrupador" rel="2852"> - Miércoles 4 de Marzo 21:30"></a>

Embed - Fiesta de la Cosecha 2026 - EN VIVO - LAS PELOTAS - Miércoles 4 de Marzo 21:30

Fiesta de la Cosecha: 25 años celebrando el vino con música en vivo en el viñedo del aeropuerto

Mendocinos y turistas llegaron al viñedo afincado en el ingreso al Aeropuerto de Mendoza para vivir la Fiesta de la Cosecha 2026. El evento festeja sus 25 años a pura música y emoción en este clásico vendimial.

Desde temprano, en el Acceso Norte se podía ver una larga fila de autos que pese a su longitud, mantenía un ritmo fluido gracias a la gestión de la policía de tránsito municipal, al igual que el ingreso al predio, que permitía la ubicación de los vehículos en forma ordenada. Todo un mérito teniendo en cuenta la gran afluencia de público.

La atracción inicial de la tarde-noche pasó por el Patio Malbec, donde los foodtrucks y stands de bodegas permitieron ir poniendose a tono con lo que más tarde sería la atracción principal de la noche: La presentación de Las Pelotas junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Con la llegada ade las candidatas, se aceleró el ingreso de los intendentes y funcionarios quienes, luego de posar junto a ellas para las fotos institucionales, accedieron a dar notas a los medios locales y nacionales que se arremolinaban en torno a cada uno para lograr unas palabras.

Fiesta de la Cosecha 2026 El gobernador Alfredo Cornejo estuvo intendentes, funcionarios y empresarios durante la celebración de la Fiesta de la Cosecha 2026 Ramiro Gómez / Los Andes

Cosecha acompañada de música cuyana

En el Patio del Malbec estuvo presente la Orquesta Estable de la Municipalidad de Las Heras dirigida por Alicia Pouzzo e integrada por Facundo Reyes en piano y arreglos, Javier Ledda en guitarra y Luis Jara en flauta traversa y aerófonos. Por su lado, Jero Flores estará presente en el canto. La Orquesta de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza también estará presente y deleitará al público con Formación Jazz, dirigida por Mario Galván.

Fiesta de la Cosecha 2026 Fiesta de la Cosecha 2026 Ramiro Gómez / Los Andes

El espectáculo central con guitarras criollas

Con una puntualidad casi inglesa, el locutor a cargo de la presentación sobre el escenario, el avezado y gran conocedor de las lides vendimiales, Sergio "Coco" Gras, dio la bienvenida y sin mediar muchas palabras presentó a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, que en un rápido repaso de las 25 ediciones, y bajo al dirección musical del maestro Gustavo “Popi” Spatocco, presentó un popurrí de cada uno de los artistas que pasaron este escenario, a modo de "obertura".

Fiesta de la Cosecha 2026 Fiesta de la Cosecha 2026 Ramiro Gómez / Los Andes

Se trata de una obra que recorre los momentos memorables de estos 25 años de la Fiesta de la Cosecha y que trae nuevamente al escenario las voces de los artistas que hicieron de esta una noche única al hacer vibrar el escenario montado sobre el viñedo.

A los tradicionales instrumentos de la orquesta, se sumaron tres guitarras criollas, que brindaron una sonoridad particularmente cálida para el momento del homenaje a Mecedes Sosa, cuya imagen se mantuvo en la pantalla central, mientras sonaba Juana Azurduy.

Fiesta de la Cosecha 2026 Las candidatas departamentales al reinado nacional de la Vendimia participaron de la tradicional cosecha Ramiro Gómez / Los Andes

Las cuecas, gatos y aros estuvieron presentes en el momento más esperado: la cosecha. Un ensamble de voces mendocinas e intrumentos cuyanos brindaron un show a pura emoción, mientras las candidatas cortaban racimos de los viñedos que se encuentran debajo del escenario, de los más de 3 hectáreas de espalderos que hay en el predio.

Las Pelotas: entre la dulzura y el rock

A las 22.17 entró al escenario la banda más esperada de la noche, con un Germán Daffunchio que tras un sobrio "buenas noches", inició junto a la Orquesta Filarmónica y el resto de la banda, uno de sus clásicos más reconocidos: Cuántas cosas.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 22.50.25 (1) Fiesta de la cosecha con Las Pelotas

El caramelo de su repertorio llegó pronto. Personalmente, fue el segundo tema del repertorio y el público entró en absoluta comunión con la banda y con la orquesta. Algunos hasta se animaron acompañar con palmas y los brazos en alto.

Con el anuncio de uno de los temas que será parte del próximo disco, el publico saltó de sus lugares y desbordó el predio, ocupando el espacio entre los asientos y el escenario, algo inédito en este tipo de espectáculos en en los que el respeto prima por sobre las ganas del pogo. Si bien, no se llegó a tanto, la enorme cantidad de público que se agolpó frente al escenario mientras sonaban los acordes de "Es Clara", complicó el disfrute de los que se encontraban sentados en las primeras filas.

Para cuando comenzó "Cuándo podrás amar", es espiritu del show había pasado de un concierto filarmónico con tintes de rock, a un recital de Las Pelotas sin medias tintas.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 22.50.25 Fiesta de la cosecha con Las Pelotas

Lejos de bajar, la energía del recital continuó subiendo hasta llegar a niveles de éxtasis con temas como "Será", "Si supieras", que con los sonidos de la Orquesta complementaron temas de antología, logrando imagenes memorables en los presentes, en una edición que sin dudas será recordada por mucho tiempo.

Como en todo recital, no faltó la chica subida a hombros, las banderas argentinas y las manos en alto al compás de cada tema. Sin dudas, para la Orquesta Filarmónica también debe haber sido toda una novedad, ya que difícilmente puede imaginarse este estilo de público en un concierto clásico.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 22.52.04 Fiesta de la cosecha con Las Pelotas

Un arpa en medio del rock

Sonia Alvarez, arpista invitada por la Filarmónica, ingresó al escenario para "Víctimas del cielo", logrando un clima intimista junto a Germán Daffunchio y algunos acordes de "Extraños en la noche", el tema de Sandro que logró colarse con absoluta naturalidad en una de las canciones más que sentidas.

"Hasta que el sol", "Esperando el milagro" fueron el preludio de la despedida. Con "Shine" anunciaron la despedida y fue simplemente una explosión de sonidos, gritos del público y botellitas de agua volando por los aires. La cara del director Gustavo “Popi” Spatocco, con una sonrisa enorme en primer plano en la pantalla gigante, daba cuenta de la locura que se estaba viviendo.

La banda y la orquesta se despidieron con "Uva uva", dedicada a Mendoza. Un cierre épico para celebrar los 25 años de una Fiesta de la Cosecha que jamás había vivido tanta euforia.