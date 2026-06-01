WhatsApp lanzó una función para seguir todos los partidos del Mundial 2026 en vivo

WhatsApp incorporó una nueva herramienta para los amantes del fútbol que permitirá seguir toda la actividad del Mundial 2026 desde la propia aplicación. La función “Football Center 2026” tendrá los resultados, noticias y actualizaciones del torneo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México .

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La nueva sección ya empezó a aparecer poco a poco en dispositivos Android y iPhone. Según se informó, se encontrará dentro del directorio de Canales y en la pestaña de Actualizaciones. Sin embargo, puede que tengas que esperar algunos días o incluso semanas para que esté disponible en la región.

La nueva herramienta busca ofrecer una experiencia más completa para quienes desean seguir la competencia en tiempo real sin necesidad de salir de la aplicación.

El objetivo de Football Center 2026 es ofrecer la cobertura en vivo de los partidos con actualizaciones minuto a minuto sobre goles, cambios, incidencias y estadísticas , a la vez que incluirá noticias oficiales emitidas por selecciones nacionales que participan del Mundial y organismos vinculados al torneo.

También, los usuarios podrán acceder a contenidos exclusivos, como videos, imágenes y análisis compartidos por clubes, periodistas y creadores asociados a la plataforma. La propuesta busca además facilitar el seguimiento de los equipos nacionales, medios deportivos y comunidades dedicadas a la competencia.

La nueva función de WhatsApp que revoluciona a los fanáticos del Mundial 2026. La nueva función de WhatsApp que revoluciona a los fanáticos del Mundial 2026.

En tanto, otra de las características será la incorporación de comunidades y espacios de intercambio donde los fanáticos podrán debatir sobre los partidos y compartir opiniones durante el torneo y esta iniciativa se suma a otras acciones recientes de Meta para acercarse al público amante del fútbol.

Según se informó, la implementación de esta nueva función ya comenzó tanto en dispositivos Android como iPhone, aunque su llegada será progresiva y podría demorar algunos días o semanas según la región.