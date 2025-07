Ni magia ni ciencia ficción: todo lo que se puede hacer con ChatGPT en WhatsApp

El uso gratuito también contempla un número limitado de mensajes diarios. Sin embargo, si el usuario vincula una cuenta de ChatGPT (ya sea gratuita, Plus o Pro), se desbloquean nuevas funciones: mayor cantidad de mensajes, posibilidad de enviar imágenes, audios o archivos, y almacenamiento del historial de conversaciones en la cuenta asociada.

No obstante, hay limitaciones importantes. No es posible agregar a ChatGPT en grupos de WhatsApp, y tampoco se puede acceder a funciones avanzadas como la personalización mediante memoria o instrucciones personalizadas, a menos que se use la app oficial de ChatGPT o su sitio web.