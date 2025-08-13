Whatsapp Web tuvo una caída a nivel global y miles de usuarios reportaron problemas

Durante la tarde de este miércoles, usuarios de múltiples países reportaron problemas para acceder a la aplicación de Whatsapp Web, la versión de escritorio de la plataforma de mensajería propiedad de Meta.
La versión para computadora de la aplicación de mensajería tuvo interrupciones durante la tarde del miércoles y luego de unas horas se normalizó su funcionamiento.
Según los datos de DownDetector, las interrupciones comenzaron cerca de las 13 horas y afectaron de manera generalizada el funcionamiento del servicio.
Del total de reportes registrados por este sitio especializado, el 89% hacía referencia a problemas con la versión web de WhatsApp, el 8% a fallos en la aplicación y el 3% a inconvenientes al intentar conectarse con el servidor.
De acuerdo a lo que informaron los usuarios, cuando intentaban ingresar a través de la versión web, la conexión no se establecía de forma correcta y solo se mostraba una pantalla con la cara de mensajes en proceso continuo. Tampoco dejaba a los usuarios escanear el código QR para acceder a la aplicación.
De todos modos, la versión de escritorio de Whatsapp, la cual se descarga como aplicación, si estaba funcionando y era la alternativa que habían encontrado los usuarios que querían ingresar a la plataforma.
"Servicio web caído. Al menos en Argentina, Buenos Aires. Ya probé en varias pc y ninguna carga. No es problema de mi internet ni mis pc", indicó una usuaria en el sitio DownDetector.
Tras un par de horas, después de las 19 el servicio comenzó a funcionar normalmente y los usuarios pudieron acceder a la web de la aplicación de Whatsapp.