13 de agosto de 2025 - 20:07

Whatsapp Web tuvo una caída a nivel global y miles de usuarios reportaron problemas

La versión para computadora de la aplicación de mensajería tuvo interrupciones durante la tarde del miércoles y luego de unas horas se normalizó su funcionamiento.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Durante la tarde de este miércoles, usuarios de múltiples países reportaron problemas para acceder a la aplicación de Whatsapp Web, la versión de escritorio de la plataforma de mensajería propiedad de Meta.

Según los datos de DownDetector, las interrupciones comenzaron cerca de las 13 horas y afectaron de manera generalizada el funcionamiento del servicio.

Del total de reportes registrados por este sitio especializado, el 89% hacía referencia a problemas con la versión web de WhatsApp, el 8% a fallos en la aplicación y el 3% a inconvenientes al intentar conectarse con el servidor.

Según Down Detector las fallas comenzaron después de las 13.

De acuerdo a lo que informaron los usuarios, cuando intentaban ingresar a través de la versión web, la conexión no se establecía de forma correcta y solo se mostraba una pantalla con la cara de mensajes en proceso continuo. Tampoco dejaba a los usuarios escanear el código QR para acceder a la aplicación.

De todos modos, la versión de escritorio de Whatsapp, la cual se descarga como aplicación, si estaba funcionando y era la alternativa que habían encontrado los usuarios que querían ingresar a la plataforma.

"Servicio web caído. Al menos en Argentina, Buenos Aires. Ya probé en varias pc y ninguna carga. No es problema de mi internet ni mis pc", indicó una usuaria en el sitio DownDetector.

Tras un par de horas, después de las 19 el servicio comenzó a funcionar normalmente y los usuarios pudieron acceder a la web de la aplicación de Whatsapp.

