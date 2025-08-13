Whatsapp Web tuvo una caída a nivel global y miles de usuarios reportaron problemas

La versión para computadora de la aplicación de mensajería tuvo interrupciones durante la tarde del miércoles y luego de unas horas se normalizó su funcionamiento.

Durante la tarde de este miércoles, usuarios de múltiples países reportaron problemas para acceder a la aplicación de Whatsapp Web, la versión de escritorio de la plataforma de mensajería propiedad de Meta.

Según los datos de DownDetector, las interrupciones comenzaron cerca de las 13 horas y afectaron de manera generalizada el funcionamiento del servicio.

Del total de reportes registrados por este sitio especializado, el 89% hacía referencia a problemas con la versión web de WhatsApp, el 8% a fallos en la aplicación y el 3% a inconvenientes al intentar conectarse con el servidor.

down detector / Whatsapp Web Según Down Detector las fallas comenzaron después de las 13. De acuerdo a lo que informaron los usuarios, cuando intentaban ingresar a través de la versión web, la conexión no se establecía de forma correcta y solo se mostraba una pantalla con la cara de mensajes en proceso continuo. Tampoco dejaba a los usuarios escanear el código QR para acceder a la aplicación.

De todos modos, la versión de escritorio de Whatsapp, la cual se descarga como aplicación, si estaba funcionando y era la alternativa que habían encontrado los usuarios que querían ingresar a la plataforma.