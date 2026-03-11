El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro postergó el inicio del debate hasta el 14 de abril.

Caso Maradona: reprogramaron el juicio para mediados de abril tras una fuerte reducción en la lista de testigos.

A pocos días de la fecha estipulada para el inicio del debate por la muerte de Diego Armando Maradona, fijado originalmente para el 17 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro resolvió reprogramar el comienzo de las audiencias para el próximo 14 de abril.

Con esta modificación, el tribunal no solo retrasó el inicio, sino que también alteró la dinámica de las audiencias, que ahora serán dos veces por semana en lugar de las tres previstas inicialmente.

Los motivos del retraso del juicio La decisión de los jueces responde a una reestructuración en el esquema de pruebas. Al haberse reducido considerablemente la cantidad de testigos, el tribunal consideró necesario otorgar a la fiscalía y a las defensas un "tiempo prudencial" para planificar la nueva distribución de testimonios.

DIEGO ARMANDO MARADONA Diego Maradona, el astro mundial fue distinguido con el nuevo galardón creado para homenajear a deportistas argentinos fallecidos. Gentileza. El escrito, firmado por el presidente del Tribunal, Alberto Gaig, sostiene que esta medida busca un desarrollo "más ordenado, previsible y eficiente", evitando dilaciones indebidas a futuro. Según Gaig, al haber menos testigos, se prevé que la duración total del debate sea menor a la estimada originalmente.

"Estimo oportuno agregar, que este Tribunal y desde el inicio de su intervención, ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral, en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que informan el proceso penal. No obstante, cuando las circunstancias del proceso así lo aconsejan, ello no impide, al Tribunal que en el ejercicio razonable de las facultades de dirección que le competen, adopte decisiones de reprogramación como la aquí dispuesta que, lejos de implicar una dilación indebida o contradecir los principios de economía y celeridad, procuran asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente del juicio oral, preservando el plazo razonable y demás garantías propias del debate, máxime cuando particularmente, las partes intervinientes han coincidido en la necesidad de adecuar el cronograma inicialmente previsto”, señala el escrito.