Escuelas de la UNCuyo: cómo será la inscripción para el ingreso 2027 y cuáles son las fechas clave

La UNCuyo brindó precisiones sobre cómo será el proceso de ingreso en 2027 a los colegios secundarios dependientes de esta casa de estudios. En ese sentido, la institución confirmó el calendario y la modalidad, que ofrecerá 1.110 vacantes distribuidas entre sus seis establecimientos educativos.
Entre las principales novedades, sobresale que todo el proceso comenzará con una única preinscripción online, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores. Ese trámite servirá tanto para anotarse en el curso de nivelación como para elegir las escuelas a las que cada estudiante desea aspirar.
Una sola preinscripción para todo el proceso
El formulario de inscripción estará disponible desde las 8.30 del lunes 6 de abril hasta las 23.59 del viernes 10 de abril en la web de la UNCuyo. Durante ese período, los aspirantes deberán completar el registro a través de la mencionada web, o bien en los sitios de las escuelas.
Con ese único paso quedarán habilitados para participar del Trayecto Formativo de Nivelación, una etapa clave del proceso que se realiza de manera virtual y que prepara a los estudiantes para rendir los exámenes de ingreso.
Además, en ese mismo formulario deberán indicar el orden de preferencia de las escuelas a las que desean ingresar.
Las vacantes corresponden a los seis colegios secundarios de la universidad: el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Agricultura de General Alvear, el Departamento de Aplicación Docente (DAD), el Colegio Universitario Central (CUC), la Escuela del Magisterio y la Escuela de Comercio Martín Zapata.
El curso de nivelación: paso previo a los exámenes
Una vez realizada la preinscripción, los aspirantes deberán cursar el mencionado Trayecto Formativo de Nivelación, que se desarrollará de manera virtual entre el 11 de mayo y el 15 de agosto.
Durante ese período, los estudiantes trabajarán en aulas virtuales con contenidos de Lengua y Matemática, dos áreas consideradas fundamentales para el ingreso al nivel secundario.
Para participar será obligatorio registrar un correo electrónico propio del estudiante, ya que será el medio de acceso a las plataformas educativas. Desde la universidad aclararon que no se podrá utilizar el mail de padres o familiares.
El curso estará compuesto por seis módulos por cada materia y, para poder rendir los exámenes, los aspirantes deberán completar al menos cinco de los seis módulos en Lengua y cinco en Matemática.
Desde la UNCuyo adelantaron además que los materiales del trayecto formativo tendrán cambios y actualizaciones respecto de años anteriores, con contenidos diseñados para reforzar los conocimientos básicos que los estudiantes necesitan al iniciar la secundaria.
Exámenes de ingreso
Quienes completen el trayecto de nivelación estarán habilitados para rendir los exámenes de ingreso.
El 8 de septiembre a las 12se publicará el listado oficial de estudiantes que podrán presentarse a las evaluaciones.
Las pruebas se tomarán en dos fechas distintas:
Lengua: sábado 26 de septiembre.
Matemática: sábado 3 de octubre.
Ambos exámenes se realizarán en sedes y horarios que serán informados más adelante. Según aclaró la universidad, las evaluaciones no tendrán instancia recuperatoria.
El ingreso se definirá en función del promedio de las notas obtenidas en ambas pruebas, lo que determinará el orden de mérito para la asignación de vacantes.
Publicación de resultados
Los resultados del proceso se darán a conocer en dos momentos distintos, según el tipo de escuela.
Para las escuelas técnicas —el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear— los promedios y el orden de mérito se publicarán el 21 de octubre a las 12 en los sitios oficiales de la universidad y de cada institución.
En tanto, los resultados para los bachilleratos orientados —CUC, Martín Zapata, Magisterio y DAD— se difundirán el 5 de noviembre a las 12.
Quiénes pueden participar
El proceso está destinado a estudiantes que actualmente cursan séptimo grado de la escuela primaria. Para participar no se exige un promedio mínimo en el recorrido escolar previo.
Al momento de completar la preinscripción, los aspirantes deberán adjuntar un certificado de estudiante regular emitido por la escuela primaria a la que asisten.