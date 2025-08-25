Crear videojuegos en 3 días en Mendoza: llega la segunda edición de la MEGAJAM de Invierno

Mendoza hace tiempo se viene posicionando como un polo importante de desarrollo de videojuegos , la comunidad ha crecido en cantidad y calidad de sus empresas y emprendedores, y es ésta misma comunidad la que siempre ha tenido como objetivo ser la punta de lanza en la formación de nuevos profesionales. Con esa finalidad es que año a año se han incorporado nuevas carreras y ofertas educativas locales, como también eventos de distinto tipo, y una de las maneras más convocantes y divertidas de aprender y sumar experiencia, es precisamente el formato de Game Jams.

Es por esto que desde hace un año se incorporó la MEGAJAM de invierno al calendario de eventos y formaciones en videojuegos de Mendoza.

En esta ocasión los días 29, 30 y 31 de Agosto se realizará en la Universidad Champagnat la segunda edición de la MEGAJAM de Invierno , organizada por MEGA (Mendoza Game Devs), en colaboración con la Universidad Champagnat.

Se viene la segunda edición de la MEGAJAM de invierno en Mendoza, un encuentro que reune a empresarios, desarrolladores y fanáticos de los videojuegos.

Junto con la Global Game Jam, éste es uno de los encuentros de desarrollo de videojuegos más convocantes de la provincia, reuniendo a estudiantes, profesionales y entusiastas del sector en tres días intensivos de creatividad, innovación y trabajo colaborativo.

Una game jam es un encuentro de desarrolladores de videojuegos de todos los niveles y experiencias, donde el objetivo principal es desarrollar un videojuego en equipo, y en poco tiempo.

Al inicio del evento se revela una temática secreta, y se forman los equipos que trabajarán para terminar el juego, en este caso, en apenas 3 días.

El objetivo es fomentar el desarrollo en Mendoza, impulsar la profesionalización de la industria, también generar comunidad y espacios de encuentro y networking.

¿A quiénes están dirigidos estos eventos?

Las Jams son abiertas a todo público, en este caso mayor de edad, que pueden ser estudiantes de carreras relacionadas a la industria de videojuegos y software, como también artistas, diseñadores gráficos y desarrolladores, que buscan adquirir experiencia práctica dentro de equipos multidisciplinarios.

MEGA (Mendoza Game Devs) es parte de la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Mendoza, conformada por artistas, desarrolladores, empresas y emprendedores, como también entusiastas de la industria local. Su misión es fortalecer la profesionalización del sector y posicionar a Mendoza como un polo de innovación y creatividad en el mundo del desarrollo de videojuegos.

Gran parte del trabajo de MEGA se realiza a través de eventos como jams, charlas y capacitaciones, o mediante la participación en iniciativas de terceros, donde se presenta el Launcher de juegos mendocinos para dar visibilidad a proyectos de la industria local.

Un evento sin fines de lucro, impulsado por la comunidad

La MEGA JAM de Invierno es organizada íntegramente por voluntarios de la comunidad MEGA en colaboración con la Universidad Champagnat. A pesar de no tener fines de lucro, implica costos de producción, logística y difusión que solo pueden cubrirse gracias al apoyo de instituciones y empresas comprometidas con la innovación y el talento local.

En esta edición, acompañan la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción de Mendoza, el clúster de videojuegos “Mendoza Game Hub”, la empresa de insumos e impresoras 3D “3D Mazz”, y “Ruki Studio” un espacio de enseñanza en arte digital y videojuegos para chicos de 7 a 13 años.

Datos importantes del evento