La llegada de Meta AI a WhatsApp despertó entusiasmo en algunos y rechazo en otros. Esta Inteligencia Artificial permite hacer consultas rápidas, recibir respuestas automáticas y realizar diversas tareas desde el celular . Sin embargo, cada vez más usuarios de Meta se preguntan cómo desactivar esta función, ya sea por comodidad, dudas sobre su utilidad o inquietudes relacionadas con la privacidad.

La forma para desactivar Meta AI, el "círculo azul" de WhatsApp, y los peligros que corrés

Mensajes "anti-avivadas": el Gobierno notificará a quienes no retiraron su DNI o pasaporte en Mendoza

En la Argentina no es posible eliminar por completo la IA de la aplicación, pero sí se pueden seguir trucos sencillos para reducir su presencia. Esto permite mantener una experiencia más tradicional en WhatsApp , sin que el ícono azul de Meta AI aparezca constantemente entre los chats.

El proceso es simple y no requiere aplicaciones externas ni cambios profundos en el celular . Para ocultar la presencia de la IA en WhatsApp , solo tenés que seguir estos pasos:

De esta manera, el botón de la Inteligencia Artificial dejará de aparecer en la lista de chats activos. Aunque no desaparece por completo de la aplicación, el usuario ya no tendrá el acceso directo en la pantalla principal. En cualquier momento puede volver a usarlo buscándolo entre los contactos.

Por qué algunos prefieren desactivar Meta AI

Las razones para prescindir de la IA en WhatsApp son variadas. Algunos desconfían de la privacidad y temen que Meta acceda a sus conversaciones personales, mientras que otros simplemente prefieren un celular más liviano y sin funciones extra que no utilizan.

También hay quienes se quejan de errores frecuentes en las respuestas de la Inteligencia Artificial, o consideran que aún no resulta suficientemente confiable como para reemplazar a una búsqueda en internet.

image Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp y por qué es importante hacerlo

En países de Europa, los usuarios cuentan con la posibilidad de desinstalar por completo la IA de la aplicación, algo que por ahora no está disponible en la Argentina.

¿Es seguro el uso de Meta AI?

Según la propia Meta, el asistente cumple estándares de seguridad: las conversaciones con la IA son confidenciales, no se almacenan en servidores externos y viajan encriptadas. Además, aseguran que el sistema no accede a otros chats ni escucha al usuario a través del micrófono del celular.

Aun así, los especialistas en tecnología advierten que cualquier Inteligencia Artificial siempre implica cierto nivel de exposición. Por eso, quienes prefieran no usarla pueden aplicar los pasos mencionados y reducir su presencia en WhatsApp, hasta que la opción de eliminarla llegue oficialmente a más regiones.