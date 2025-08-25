25 de agosto de 2025 - 13:50

Cómo desactivar Meta AI en WhatsApp y por qué es importante hacerlo

La integración de Inteligencia Artificial (IA) en WhatsApp genera debate entre usuarios de Meta que prefieren un uso más simple en su celular.

Por Andrés Aguilera

Por qué y cómo desactivar Meta AI en WhatsApp

Por Andrés Aguilera

En la Argentina no es posible eliminar por completo la IA de la aplicación, pero sí se pueden seguir trucos sencillos para reducir su presencia. Esto permite mantener una experiencia más tradicional en WhatsApp, sin que el ícono azul de Meta AI aparezca constantemente entre los chats.

Cómo desactivar el botón de Meta AI

El proceso es simple y no requiere aplicaciones externas ni cambios profundos en el celular. Para ocultar la presencia de la IA en WhatsApp, solo tenés que seguir estos pasos:

  • Abrí la conversación con Meta AI.

  • Tocá el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

  • Seleccioná “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

  • Confirmá la acción.

De esta manera, el botón de la Inteligencia Artificial dejará de aparecer en la lista de chats activos. Aunque no desaparece por completo de la aplicación, el usuario ya no tendrá el acceso directo en la pantalla principal. En cualquier momento puede volver a usarlo buscándolo entre los contactos.

Por qué algunos prefieren desactivar Meta AI

Las razones para prescindir de la IA en WhatsApp son variadas. Algunos desconfían de la privacidad y temen que Meta acceda a sus conversaciones personales, mientras que otros simplemente prefieren un celular más liviano y sin funciones extra que no utilizan.

También hay quienes se quejan de errores frecuentes en las respuestas de la Inteligencia Artificial, o consideran que aún no resulta suficientemente confiable como para reemplazar a una búsqueda en internet.

En países de Europa, los usuarios cuentan con la posibilidad de desinstalar por completo la IA de la aplicación, algo que por ahora no está disponible en la Argentina.

¿Es seguro el uso de Meta AI?

Según la propia Meta, el asistente cumple estándares de seguridad: las conversaciones con la IA son confidenciales, no se almacenan en servidores externos y viajan encriptadas. Además, aseguran que el sistema no accede a otros chats ni escucha al usuario a través del micrófono del celular.

Aun así, los especialistas en tecnología advierten que cualquier Inteligencia Artificial siempre implica cierto nivel de exposición. Por eso, quienes prefieran no usarla pueden aplicar los pasos mencionados y reducir su presencia en WhatsApp, hasta que la opción de eliminarla llegue oficialmente a más regiones.

