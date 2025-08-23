23 de agosto de 2025 - 13:50

Windows introdujo un cambio silencioso que afectará a millones de usuarios: de qué se trata

El cambio busca mejorar la seguridad, pero genera críticas entre los usuarios, que pierden autonomía sobre cómo y cuándo actualizar sus aplicaciones.

Microsoft limitó el control de actualizaciones en Windows: los usuarios ya no podrán pausarlas

Microsoft limitó el control de actualizaciones en Windows: los usuarios ya no podrán pausarlas

Foto:

Web
Por Redacción

Microsoft implementó un cambio silencioso en Windows que afecta directamente a los usuarios de la Microsoft Store. A partir de ahora, los programas instalados desde la tienda ya no permitirán desactivar por completo las actualizaciones automáticas, lo que ha generado críticas dentro de la comunidad tecnológica.

Leé además

Este es el motivo que nos lleva a silenciar nuestro celular, según la psicología.

Qué significa tener el celular siempre en silencio, según la psicología

Por Andrés Aguilera
La nomofobia es una tendencia actual que se metió de lleno en la vida cotidiana, y por lo tanto, en el uso frecuente del celular.

Qué es la nomofobia y por qué se la relaciona con el uso del celular, según especialistas

Por Redacción
actualizaciones en Windows2
El cambio busca mejorar la seguridad, pero genera críticas entre los usuarios, que pierden autonomía sobre cómo y cuándo actualizar sus aplicaciones.

El cambio busca mejorar la seguridad, pero genera críticas entre los usuarios, que pierden autonomía sobre cómo y cuándo actualizar sus aplicaciones.

No más actualizaciones permanentes en pausa

Hasta ahora, los usuarios podían pausar las actualizaciones de manera indefinida. Con la nueva actualización, Microsoft solo permite retrasarlas entre una y cinco semanas, dependiendo de la necesidad:

  • 1 semana (7 días): Pausa corta para esperar reportes iniciales sobre posibles errores.
  • 3 semanas (21 días): Retraso intermedio para permitir que se lancen parches a actualizaciones problemáticas.
  • 5 semanas (35 días): Máxima dilación posible para proyectos críticos que requieren estabilidad.

Una vez pasado este período, las actualizaciones se instalarán de manera obligatoria. Este cambio impide a los usuarios mantener versiones previas de sus aplicaciones, lo que puede ser un problema para quienes dependen de compatibilidades específicas o prefieren evitar cambios en ciertas funciones.

actualizaciones en Windows3
Con la nueva actualización, Microsoft solo permite retrasarlas entre una y cinco semanas, dependiendo de la necesidad

Con la nueva actualización, Microsoft solo permite retrasarlas entre una y cinco semanas, dependiendo de la necesidad

Más seguridad de Microsoft y reclamos de los usuarios

Microsoft justificó estos ajustes como parte de su estrategia para mejorar la seguridad de Windows, tras múltiples vulnerabilidades detectadas en el sistema operativo. Sin embargo, el cambio fue criticado por usuarios y especialistas, ya que reduce la autonomía sobre cómo se utilizan las aplicaciones y puede interferir con flujos de trabajo que dependen de versiones estables de software.

El cambio no fue anunciado oficialmente y se descubrió de manera “silenciosa” por especialistas que investigan modificaciones en Windows, según reporta Deskmodder. Muchos usuarios expresaron su descontento por la imposibilidad de pausar actualizaciones de forma permanente y buscaron aclaraciones directamente con Microsoft, que aún no dio ningún tipo de respuestas al respecto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Creador de contenido criticó un error que cometen los usuarios en Instagram

Un creador de contenidos criticó un error que todos cometen en Instagram: "¿Quién pondría eso?"

Por Redacción
dos joyitas gratis en epic games store: kamaeru y strange horticulture, para jugar y relajarse

Dos joyitas gratis en Epic Games Store: Kamaeru y Strange Horticulture, para jugar y relajarse

Por Redacción
google en alerta: hackearon 2.500 millones de cuentas de gmail y explicaron como protegerse

Google en alerta: hackearon 2.500 millones de cuentas de Gmail y explicaron cómo protegerse

Por Redacción
underc0de day 2025: mendoza se convierte en el epicentro de la innovacion tecnologica

Underc0de Day 2025: Mendoza se convierte en el epicentro de la innovación tecnológica

Por María Jesús Abril