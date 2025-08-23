Windows introdujo un cambio silencioso que afectará a millones de usuarios: de qué se trata

Microsoft implementó un cambio silencioso en Windows que afecta directamente a los usuarios de la Microsoft Store. A partir de ahora, los programas instalados desde la tienda ya no permitirán desactivar por completo las actualizaciones automáticas, lo que ha generado críticas dentro de la comunidad tecnológica.

El cambio solo aplica a las aplicaciones descargadas desde la Microsoft Store. Aunque no es obligatorio usar esta plataforma para instalar programas en Windows, cada vez más usuarios la consideran un recurso clave para acceder a aplicaciones oficiales y seguras. Con la nueva medida, la empresa busca garantizar que todas las apps se mantengan en su versión más reciente , priorizando la seguridad y el acceso a las últimas funciones.

Hasta ahora, los usuarios podían pausar las actualizaciones de manera indefinida. Con la nueva actualización, Microsoft solo permite retrasarlas entre una y cinco semanas, dependiendo de la necesidad:

El cambio busca mejorar la seguridad, pero genera críticas entre los usuarios, que pierden autonomía sobre cómo y cuándo actualizar sus aplicaciones.

Una vez pasado este período, las actualizaciones se instalarán de manera obligatoria. Este cambio impide a los usuarios mantener versiones previas de sus aplicaciones, lo que puede ser un problema para quienes dependen de compatibilidades específicas o prefieren evitar cambios en ciertas funciones.

Más seguridad de Microsoft y reclamos de los usuarios

Microsoft justificó estos ajustes como parte de su estrategia para mejorar la seguridad de Windows, tras múltiples vulnerabilidades detectadas en el sistema operativo. Sin embargo, el cambio fue criticado por usuarios y especialistas, ya que reduce la autonomía sobre cómo se utilizan las aplicaciones y puede interferir con flujos de trabajo que dependen de versiones estables de software.

El cambio no fue anunciado oficialmente y se descubrió de manera “silenciosa” por especialistas que investigan modificaciones en Windows, según reporta Deskmodder. Muchos usuarios expresaron su descontento por la imposibilidad de pausar actualizaciones de forma permanente y buscaron aclaraciones directamente con Microsoft, que aún no dio ningún tipo de respuestas al respecto.