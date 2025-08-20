20 de agosto de 2025 - 18:34

Google en alerta: hackearon 2.500 millones de cuentas de Gmail y explicaron cómo protegerse

El gigante tecnológico confirmó que hackers accedieron a datos de miles de millones de usuarios en Gmail. La compañía ya notificó a los afectados.

Google y Gmail

Foto:

Web.
Por Redacción

Google reconoció que más de 2.500 millones de cuentas de Gmail quedaron expuestas tras un ataque informático. El hecho, confirmado por el Google Threat Intelligence Group (GTIG), se originó a partir de una maniobra de ingeniería social sobre empleados que utilizaban Salesforce. Aunque no se filtraron contraseñas, sí se comprometieron nombres y contactos asociados a usuarios y empresas.

Leé además

como saber si alguien esta usando tu cuenta de google sin autorizacion

Cómo saber si alguien está usando tu cuenta de Google sin autorización

Por Andrés Aguilera
underc0de day 2025: mendoza se convierte en el epicentro de la innovacion tecnologica

Underc0de Day 2025: Mendoza se convierte en el epicentro de la innovación tecnológica

Por María Jesús Abril

El incidente ocurrió el 5 de agosto de 2025 y fue atribuido al grupo ShinyHunters, también identificado como UNC6040. Los delincuentes simularon ser parte del soporte técnico y, mediante llamadas telefónicas, convencieron a trabajadores de autorizar accesos sospechosos. A través de versiones manipuladas de la aplicación Data Loader, lograron copiar datos de la plataforma.

Hackeo, extorsión y consejos de seguridad

La compañía informó que los criminales iniciaron intentos de extorsión. Enviaron correos y realizaron llamadas a organizaciones exigiendo pagos en bitcoin dentro de plazos de 72 horas, bajo amenaza de publicar los datos obtenidos.

Ante este escenario, Google compartió recomendaciones básicas de seguridad. Entre ellas se destacan: activar la verificación en dos pasos, reforzar las contraseñas con combinaciones seguras, no responder correos extraños ni compartir información personal, y revisar periódicamente la actividad de la cuenta.

Para las empresas, además, se aconseja limitar permisos de usuarios, controlar aplicaciones conectadas, establecer accesos restringidos por dirección IP y realizar capacitaciones permanentes sobre phishing y fraudes digitales. También se recomienda implementar alertas automáticas que detecten descargas masivas de datos o comportamientos fuera de lo común.

La firma recordó que continúa trabajando junto a Salesforce para fortalecer medidas preventivas y que ya notificó a los usuarios y compañías alcanzadas por la filtración.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mendoza presento enlace 2.0, la plataforma gratuita de capacitacion para empleo y desarrollo local

Mendoza presentó Enlace 2.0, la plataforma gratuita de capacitación para empleo y desarrollo local

Por María Jesús Abril
guadalupe pistone, entre las finalistas del premio mujeres en innovacion

Guadalupe Pistone, entre las finalistas del Premio Mujeres en Innovación

Por María Jesús Abril
Algoritmo de TikTok

Menos libertad, más algoritmo: qué es el "efecto TikTok" y por qué las aplicaciones quieren copiarlo

Por Claudio Barros
Dos juegos gratis: “Hidden Folks” y “Totally Reliable Delivery Service”

Ya podés descargar dos juegos gratis muy divertidos: "Hidden Folks" y "Totally Reliable Delivery Service"

Por Juan Ignacio Roby