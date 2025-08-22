Dos joyitas gratis en Epic Games Store: Kamaeru y Strange Horticulture, para jugar y relajarse

Desde el 21 y hasta el 28 de agosto, Epic Games Store regala dos juegos que, aunque muy distintos entre sí, tienen algo en común: son experiencias tranquilas, originales y perfectas para quienes buscan algo diferente. Se trata de Kamaeru: A Frog Refuge y Strange Horticulture . Te cuento de qué va cada uno y por qué vale la pena darles una oportunidad.

¿Te gustan los juegos relajados, con un toque de naturaleza y mucha ternura? Kamaeru es un simulador de granja, pero en vez de vacas o tomates, acá el objetivo es crear un refugio para ranas y restaurar los humedales. Encarnás a Cleo, que vuelve a los paisajes de su infancia para ayudar a su amigo Axel a salvar el ecosistema local.

El juego es visualmente encantador, con colores suaves y personajes simpáticos. Vas a pasar mucho tiempo decorando el hábitat, recolectando insectos, sacando fotos de ranas y, por supuesto, criando y cruzando distintas especies. Hay un “Frogedex” para ir completando, minijuegos para cocinar mermeladas o fabricar papel, y un sistema de helpers que te dan una mano con las tareas más repetitivas.

Lo que más suele gustar es la sensación de estar realmente ayudando a la naturaleza, aunque sea en un mundo virtual. Además, la variedad de ranas y la posibilidad de personalizar el refugio hacen que siempre haya algo nuevo por descubrir. Eso sí, aviso: a veces la cantidad de cosas para hacer puede sentirse un poco abrumadora, y el sistema de crianza de ranas puede ser medio tedioso si buscás relajarte sin pensar demasiado. Pero si te gustan los juegos con muchas mecánicas y te enganchás con el coleccionismo, es ideal.

Strange Horticulture

Por otro lado, Strange Horticulture es una experiencia completamente distinta, pero igual de atrapante. Acá sos el dueño de una tienda de plantas en un pueblo misterioso, rodeado de bosques y montañas llenos de secretos. El juego es, básicamente, un gran rompecabezas: tenés que identificar plantas, atender a clientes con pedidos extraños y, de a poco, te vas metiendo en una historia de ocultismo y misterio.

Lo que más fascina a la audiencia y el core de Strange Horticulture es cómo te hace sentir un verdadero detective botánico. Tenés que observar hojas, colores y olores, consultar una enciclopedia y usar pistas para descubrir qué planta es cuál. Cada decisión puede influir en la historia y en el destino de los personajes que visitan tu tienda.

Embed - Strange Horticulture - Story Trailer

La atmósfera es oscura pero acogedora, con una música y unos efectos de sonido que te sumergen de lleno en el mundo del juego. Me encantó la calma que transmite, aunque a veces puede ser un poco denso si no te gusta leer o prestar atención a los detalles. Eso sí, si te gustan los juegos de misterio y los desafíos mentales, te va a enganchar de entrada.