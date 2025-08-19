Underc0de Day 2025: Mendoza se convierte en el epicentro de la innovación tecnológica

Los días 6 y 7 de septiembre, el Espacio Arizu será el escenario de una de las citas más esperadas para los amantes de la innovación . Underc0de Day 2025 regresa a Mendoza con entrada libre y gratuita, en un formato que combina charlas de primer nivel, hackathons, zona gamer, experiencias interactivas, oferta educativa y laboral, música y gastronomía.

Más que un evento, Underc0de Day se presenta como un punto de encuentro entre profesionales IT, estudiantes, emprendedores, empresas tecnológicas e instituciones educativas , con el objetivo de fomentar el conocimiento, la colaboración y la inserción laboral en el sector.

El sábado 6 de septiembre estará orientado a la comunidad profesional y académica, con charlas técnicas y motivacionales sobre ciberseguridad, inteligencia artificial, desarrollo de software, testing, videojuegos, UX/UI, blockchain y metodologías ágiles.

Uno de los puntos fuertes será el primer hackathon abierto para estudiantes de QA y entusiastas del testing , donde los equipos deberán resolver desafíos reales. El premio para el grupo ganador: becas para rendir el examen internacional ISTQB.

También habrá paneles sobre la brecha digital, la inclusión de mujeres en tecnología y estrategias para ingresar al mercado laboral IT.

El domingo 7, el evento abrirá sus puertas al público general. Habrá torneos gamer, una zona interactiva de stands con empresas y organizaciones, muestras de proyectos educativos, espacios de networking, recorridos guiados, música en vivo, DJs y foodtrucks. Una jornada pensada para que familias, jóvenes y curiosos de todas las edades puedan acercarse a la tecnología de forma lúdica y participativa.

Una comunidad que transforma

Detrás de este encuentro está Underc0de, una comunidad nacida en 2011 cuando el mendocino Danilo “Dinno” Vezzoni comenzó a compartir material de estudio sobre seguridad informática. Con los años, aquel blog se transformó en una red internacional con miles de miembros en Latinoamérica y España, hoy organizada como fundación dedicada a la educación y a la generación de oportunidades laborales en el mundo IT.

“El conocimiento estancado es desarrollo estancado. En Underc0de creemos en la libre circulación del saber, en compartir, evolucionar y generar oportunidades concretas”, afirma Vezzoni.

Mendoza, un polo en crecimiento

Además de su impacto educativo y social, Underc0de Day busca consolidar a Mendoza como un referente nacional en tecnologías de la información y la comunicación. La provincia cuenta con talento en formación, una sólida base académica y un ecosistema productivo en expansión, condiciones que convierten al evento en una vidriera para el futuro.