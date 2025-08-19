19 de agosto de 2025 - 17:03

Underc0de Day 2025: Mendoza se convierte en el epicentro de la innovación tecnológica

Tecnología, innovación y cultura digital se encuentran en Mendoza: 6 y 7 de septiembre, llega Underc0de Day con entrada gratuita.

El evento de innovación y cultura digital más esperado de Mendoza

Foto:

Cortesía Underc0de Day 2025
Los Andes | María Jesús Abril
Por María Jesús Abril

Los días 6 y 7 de septiembre, el Espacio Arizu será el escenario de una de las citas más esperadas para los amantes de la innovación. Underc0de Day 2025 regresa a Mendoza con entrada libre y gratuita, en un formato que combina charlas de primer nivel, hackathons, zona gamer, experiencias interactivas, oferta educativa y laboral, música y gastronomía.

Leé además

Polo TIC Mendoza

El Polo TIC Mendoza, actor clave del ecosistema tech: más socios, gestión ordenada y proyección internacional

Por María Jesús Abril
mendoza presento enlace 2.0, la plataforma gratuita de capacitacion para empleo y desarrollo local

Mendoza presentó Enlace 2.0, la plataforma gratuita de capacitación para empleo y desarrollo local

Por María Jesús Abril

Más que un evento, Underc0de Day se presenta como un punto de encuentro entre profesionales IT, estudiantes, emprendedores, empresas tecnológicas e instituciones educativas, con el objetivo de fomentar el conocimiento, la colaboración y la inserción laboral en el sector.

Dos jornadas, un mismo objetivo: compartir y conectar

El sábado 6 de septiembre estará orientado a la comunidad profesional y académica, con charlas técnicas y motivacionales sobre ciberseguridad, inteligencia artificial, desarrollo de software, testing, videojuegos, UX/UI, blockchain y metodologías ágiles.

Uno de los puntos fuertes será el primer hackathon abierto para estudiantes de QA y entusiastas del testing, donde los equipos deberán resolver desafíos reales. El premio para el grupo ganador: becas para rendir el examen internacional ISTQB.

También habrá paneles sobre la brecha digital, la inclusión de mujeres en tecnología y estrategias para ingresar al mercado laboral IT.

El domingo 7, el evento abrirá sus puertas al público general. Habrá torneos gamer, una zona interactiva de stands con empresas y organizaciones, muestras de proyectos educativos, espacios de networking, recorridos guiados, música en vivo, DJs y foodtrucks. Una jornada pensada para que familias, jóvenes y curiosos de todas las edades puedan acercarse a la tecnología de forma lúdica y participativa.

image

Una comunidad que transforma

Detrás de este encuentro está Underc0de, una comunidad nacida en 2011 cuando el mendocino Danilo “Dinno” Vezzoni comenzó a compartir material de estudio sobre seguridad informática. Con los años, aquel blog se transformó en una red internacional con miles de miembros en Latinoamérica y España, hoy organizada como fundación dedicada a la educación y a la generación de oportunidades laborales en el mundo IT.

“El conocimiento estancado es desarrollo estancado. En Underc0de creemos en la libre circulación del saber, en compartir, evolucionar y generar oportunidades concretas”, afirma Vezzoni.

Mendoza, un polo en crecimiento

Además de su impacto educativo y social, Underc0de Day busca consolidar a Mendoza como un referente nacional en tecnologías de la información y la comunicación. La provincia cuenta con talento en formación, una sólida base académica y un ecosistema productivo en expansión, condiciones que convierten al evento en una vidriera para el futuro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

guadalupe pistone, entre las finalistas del premio mujeres en innovacion

Guadalupe Pistone, entre las finalistas del Premio Mujeres en Innovación

Por María Jesús Abril
Angelo Di Caro, Managing Director para Latinoamérica Omnia Technologies.

Omnia Technologies busca consolidar su presencia en Sudamérica con foco en innovación y diversificación

Por Redacción Agroindustria
Algoritmo de TikTok

Menos libertad, más algoritmo: qué es el "efecto TikTok" y por qué las aplicaciones quieren copiarlo

Por Claudio Barros
Dos juegos gratis: “Hidden Folks” y “Totally Reliable Delivery Service”

Ya podés descargar dos juegos gratis muy divertidos: "Hidden Folks" y "Totally Reliable Delivery Service"

Por Juan Ignacio Roby