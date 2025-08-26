Una nueva estafa afecta a usuarios de Gmail: un código oculto manipula la IA, poniendo en riesgo tu seguridad digital.

En los últimos días, expertos en seguridad digital lanzaron una alerta que preocupa a quienes usan Gmail. Una nueva estafa aprovecha la propia IA de la plataforma de correo para engañar al usuario. Este fraude demuestra cómo los estafadores se adaptan y utilizan los avances tecnológicos en su beneficio.

La Asociación Finlandesa de Telemarketing advirtió que se trata de un engaño sofisticado y casi imperceptible. Según explican, los ciberdelincuentes insertan un código invisible en los mensajes de correo, diseñado específicamente para activar a la inteligencia artificial Gemini, integrada en Gmail.

image ¿Cómo funciona la estafa invisible en Gmail? El mecanismo comienza con un correo aparentemente inocente. Sin que el usuario lo note, en el cuerpo del mensaje se esconde un texto en color blanco, imposible de detectar a simple vista. Ese código es leído por la IA, que interpreta la instrucción y genera un aviso falso: advierte al usuario que su contraseña fue filtrada y le facilita un número de “soporte técnico”.

El problema es que ese teléfono dirige directamente a los estafadores, quienes cobran por la llamada o, peor aún, manipulan al usuario para obtener datos sensibles como contraseñas o accesos a cuentas bancarias.

¿Por qué es tan peligrosa esta modalidad? La eficacia del timo radica en su credibilidad. Muchos usuarios confían en los resúmenes y advertencias que genera la IA en su correo. Al estar integrado en Gmail, el mensaje falso parece legítimo.

“Se trata de un truco técnico sencillo pero muy efectivo”, explicó Arto Isokoski, presidente de la asociación. Esta técnica, conocida como “inyección de avisos”, ya se había usado en buscadores, pero ahora encuentra terreno fértil en los servicios de correo con inteligencia artificial. image Alerta sobre Gmail: nueva estafa invisible pone en riesgo correo, contraseñas y usuarios. Cómo protegerte de la estafa en tu celular o computadora Para evitar caer en este fraude, los especialistas en seguridad digital recomiendan: Desconfiar de mensajes sospechosos , aunque parezcan emitidos por la propia app.

Nunca llamar a los números proporcionados en correos dudosos.

Activar la verificación en dos pasos en tu cuenta de Gmail .

Mantener actualizado el sistema operativo de tu celular o computadora.

Consultar siempre las alertas directamente en la configuración oficial de Google. La conclusión es clara: esta estafa demuestra que incluso los servicios respaldados por Meta IA o Gemini no son inmunes a la manipulación. Los usuarios de Gmail deben extremar precauciones y recordar que la mejor defensa en el mundo digital sigue siendo la prevención.