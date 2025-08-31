Cómo lograr el maquillaje estilo "soft glam" que será tendencia esta primavera: detalles y paso a paso

El estilo de maquillaje que se impone tiene un nombre y se llama soft glam . Ana Martín, maquilladora de la marca Cosmetics París declara que se trata de ir un paso más allá del maquillaje natural. Por lo tanto, recomienda, no debe haber líneas marcadas ni acabados demasiado pesados.

"La piel debe verse radiante y natural . Los ojos se difuminan suavemente, al tiempo que se realzan. En lugar de un delineado grueso y negro, se hace un delineado difuminado , más sutil que en otros estilos, pero que se note", sugiere.

Paso 1: Preparar la piel es esencial para cualquier look de maquillaje, especialmente cuando se quiere dar un aspecto radiante. Es fundamental empezar con un rostro limpio e hidratado.

Paso 2: Aplicar una prebase para mantener el maquillaje en su lugar durante el tiempo que necesites. Será un paso esencial para que el maquillaje se adhiera mejor y dure más a lo largo del día.

Paso 3: Aplicar la base de maquillaje con una brocha húmeda. La clave es un difuminado perfecto, así que la base se debe aplicar hasta que se funda por completo con la piel. Una vez aplicada la base, es recomendable difuminar el corrector bajo los ojos para iluminar la zona de los ojos y atenuar las ojeras.

Paso 4: Una vez aplicado el corrector, es hora de dar dimensión al rostro. Utilizar polvos bronceadores y un toque de iluminador ligeramente aplicado y difuminado para esculpir la piel sin que parezca demasiado obvio.

Paso 5: Aplicar una base neutra por todo el párpado y después utilizar un tono más oscuro en la línea de las pestañas y el pliegue. Añadir un tono más oscuro de sombra a lo largo de la línea de las pestañas y, para resaltar añadir también un poco de sombra en las esquinas interiores y debajo del hueso de la ceja. Para esas personas a las que le guste delinear los ojos, también se puede aplicar una fina línea de eyeliner.

Paso 6: Una vez aplicado el delineador, rizar las pestañas y aplicar varias capas de máscara de pestañas.

Paso 7: Para los labios es recomendable usar un tono neutro en tono rosa o marrón.