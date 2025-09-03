No es más "linyera": Peter Lanzani sorprendió con un nuevo look y corte de pelo

Peter Lanzani dijo que le "duele" que hablen de su apariencia: "Me tildaron de sucio y linyera"

El actor fue interceptado a la salida del teatro Broadway y las fanáticas, que aprovecharon para sacarse fotos, lo mostraron en redes sociales con un nuevo look : se cortó el pelo, ¿fue una respuesta a las críticas ?

“Peter Lanzani con el pelo corto y de fondo un póster de ‘Patito Feo’, volvimos al 2008?” , comentó una usuaria. Otra aportó que los que lo criticaron “no se vayan a arrepentir ahora diciendo que lo aman”; mientras que las que lo siguen desde Casi Ángeles dijeron que quien no considera al actor como su primer amor no tuvo infancia.

la cantidad de gente que lo esperó a la salida de la función y él se sacó foto con todos por más cansado que estaba. es un ángel (SÍ, SE CORTÓ EL PELO!!!) pic.twitter.com/n8dKmxK9pf

En una entrevista con infobae, que salió este fin de semana, el actor se confesó: “Obvio que me duele el prejuicio sobre mi imagen. ¿A quién no le duele? El error es tratar de encantar . Me tildaron de todo, desde sucio hasta linyera , desde zurdo de izquierda asqueroso hasta facho de derecha ".

Lanzani expresó que lo que más le molesta es que las críticas lleguen desde la comodidad del anonimato que ofecen las redes sociales. Además, explicó que los look que lleva no son por decisiones personales sino por sus personajes. “Hace años que no me corto el pelo como quiero. Si lo hiciera tendría cosas rarísimas", sentenció.

El motivo del corte de pelo de Peter Lanzani

El cambio de look no sería en respuesta a las críticas sino al reestreno de “El Emperador-Gynt” que estará todos los martes y jueves de septiembre en el teatro Broadway de calle Corrientes.

En la obra Lanzani da vida a 14 personajes encarnados en Pedro Gynt, quien viaja a través de sus fantasías para concluir sus días tratando de convencer al “Fundidor de Almas” que ha sido él mismo toda la vida y no un desecho de la existencia humana que merece ser fundido.

Es una tragicomedia que reflexiona sobre el existencialismo, el poder del “yo” y el autoconocimiento. Aunque el mejor pase de humor es la vinculación indirecta con cómo le afectan las críticas al actor y su autoestima.